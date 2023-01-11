جوارديولا: هذا الثنائي عليه الصراع من أجل المشاركة الأساسية

حث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبه كالفين فيليبس على منافسة زميله رودريجو من أجل المشاركة في التشكيل الأساسي.

عانى كالفين من العديد من الإصابات منذ انضمامه لمانشستر سيتي، ولم يشارك مع الفريق سوى 6 مرات كبديل حتى الآن.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لابد أن ينافس كالفين زميله رودري، وذلك لصالحنا جميعا عندما لا يستطيع رودري النوم لأنه يشعر بأن شخصا ما يقترب من مكانه".

وأضاف "هل كالفين سيفوز في المنافسة، لماذا لا؟ الأمر يعتمد عليه وعلى قدرته في منافسة رودري، هذا هو السبب في أن الأندية الكبيرة لديها خيارات مختلفة في تلك المراكز".

وتابع "رودري يعلم أكثر قليلا عن الذي نريده، ولكن كالفين لديه جودة أفضل من رودري في الكرات الطويلة وفي المسافات القصيرة، والتحركات يكون رودري أفضل".

وواصل "الجميع لديهم الجودة الخاصة بهم، لكن يمكنهما اللعب معا خاصة عندما يكون لديك لاعبان خط وسط مثلهما".

وأكمل "نحتاج كالفين، قلت ذلك من أول يوم، وكان لا يتدرب بعد نهاية كأس العالم لأنني قلت أنا لا أريده أن يصاب مجددا، لذا من الأفضل أن ننتظر بعض الأيام".

وأتم "خطوة بخطوة سيعود، في بعض الأحيان لا تكون مستعدا بسبب الانزعاج من الإصابة لذلك أقول البقاء يوما أو يومان بالخارج لن تخسرك شيء".

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