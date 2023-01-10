أيمن الرمادي: تراجعت عن ترك أسوان بسبب الجمهور

كشف أيمن الرمادي المدير الفني لأسوان عن أنه اتخذ قرار الرحيل عن الفريق قبل مباراة البنك الأهلي السابقة في الدوري قبل أن يتراجع.

وقال الرمادي عبر قناة أون تايم سبورتس: "قررت الرحيل عن تدريب أسوان وأبلغت الإدارة بذلك قبل مباراة البنك الأهلي بسبب ظروف الفريق الصعبة".

وأضاف "لكني قررت العودة احتراما لأصغر مشجع في أسوان وسوف أتواجد في تدريبات الفريق".

وأكمل "الفريق يعاني بشدة بسبب التنقلات الكثيرة وضعف الإمكانيات".

وواصل "نريد إقامة كريمة للاعبي الفريق في فنادق مميزة وإقامة التدريبات في مواعيد ثابتة وليست متغيرة".

وأتم تصريحاته "أريد دعم الفريق بـ5 صفقات منهم 3 لاعبين جاهزين للعب بشكل فوري".