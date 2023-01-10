أيمن الرمادي: تراجعت عن ترك أسوان بسبب الجمهور

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي مدرب أسوان

كشف أيمن الرمادي المدير الفني لأسوان عن أنه اتخذ قرار الرحيل عن الفريق قبل مباراة البنك الأهلي السابقة في الدوري قبل أن يتراجع.

وقال الرمادي عبر قناة أون تايم سبورتس: "قررت الرحيل عن تدريب أسوان وأبلغت الإدارة بذلك قبل مباراة البنك الأهلي بسبب ظروف الفريق الصعبة".

وأضاف "لكني قررت العودة احتراما لأصغر مشجع في أسوان وسوف أتواجد في تدريبات الفريق".

أخبار متعلقة:
عضو مجلس أسوان يكشف حقيقية استقالة أيمن الرمادي رئيس أسوان لـ في الجول: رحيل الرمادي؟ من أين جاءت تلك الأنباء؟ قناة الكأس: عرض قطري لضم بلحاج من أسوان

وأكمل "الفريق يعاني بشدة بسبب التنقلات الكثيرة وضعف الإمكانيات".

وواصل "نريد إقامة كريمة للاعبي الفريق في فنادق مميزة وإقامة التدريبات في مواعيد ثابتة وليست متغيرة".

وأتم تصريحاته "أريد دعم الفريق بـ5 صفقات منهم 3 لاعبين جاهزين للعب بشكل فوري".

أسوان الدوري المصري أيمن الرمادي
نرشح لكم
كامل أبو علي: استاد المصري يحتاج 15 شهرا ليكون جاهزا لاستضافة المباريات عضو مجلس أسوان يكشف حقيقية استقالة أيمن الرمادي غزل المحلة يعلن حل الأزمة المالية للاعبين.. وتذاكر مجانية للجماهير في الجول يكشف التفاصيل المالية لصفقة مروان عطية.. وطريقة السداد بعد الاستقالة الجماعية.. وزير الرياضة يبدأ إجراءات تسليم الإسماعيلي للجنة جديدة في الجول يكشف سبب غياب عمر كمال عن فيوتشر أمام بيراميدز الدرجة الثالثة - إلغاء مباراة واعتداء على حكمين وحالة بلع لسان قائمة فيوتشر – عودة جنش أمام بيراميدز.. وغياب عمر كمال
أخر الأخبار
بمشاركة بوفون.. إنتر ينهي مغامرة بارما في كأس إيطاليا 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
كامل أبو علي: استاد المصري يحتاج 15 شهرا ليكون جاهزا لاستضافة المباريات ساعة | الكرة المصرية
إلى نصف النهائي.. مانشستر يونايتد يقصي تشارلتون من كأس الرابطة بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
أيمن الرمادي: تراجعت عن ترك أسوان بسبب الجمهور ساعة | الكرة المصرية
عضو مجلس أسوان يكشف حقيقية استقالة أيمن الرمادي ساعة | الكرة المصرية
غزل المحلة يعلن حل الأزمة المالية للاعبين.. وتذاكر مجانية للجماهير ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف التفاصيل المالية لصفقة مروان عطية.. وطريقة السداد 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد الاستقالة الجماعية.. وزير الرياضة يبدأ إجراءات تسليم الإسماعيلي للجنة جديدة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح