عضو مجلس أسوان يكشف حقيقة استقالة أيمن الرمادي

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 23:36

كتب : FilGoal

ديلسون - أسوان - الزمالك

نفى محمد عنتر عضو مجلس إدارة نادي أسوان ما يتردد عن استقالة أيمن الرمادي مدرب الفريق.

وقال عنتر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "عدم تواجد أيمن الرمادي في تدريبات أسوان اليوم أمر طبيعي وقد تعودنا على أن يسبق اللاعبين المدرب قبل كل مباراة بيوم".

وأضاف "عدم وجود المدرب في المران اليوم كان بالتنسيق مع المساعدين كون مران اليوم لم يكن فنيا".

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عضو أسوان واصل "النادي يعاني من مشاكل مادية قاسية وأحيانا تكون المشاكل لا يمكن حلها بأيدينا".

وأتم "أيمن الرمادي يم يخبرنا بأي شيء يخص الاستقالة، ولذلك لا يمكنني التعليق على أمر كهذا، ولكن بكل تأكيد فالنادي لا يقف على أي شخص مهما كان".

أسوان يستعد لمواجهة حرس الحدود يوم 13 يناير الجاري ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

ويحتل أسوان المركز التاسع في ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 16 نقطة.

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