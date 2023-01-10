كرة يد – قائمة منتخب مصر النهائية لكأس العالم – شادي خليل بدلا من خيري

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

دخل شادي خليل قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، فيما خرج أحمد خيري للإصابة.

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن قائمة روبيرتو جارسيا باروندو النهائية لمنتخب مصر من أجل المشاركة في كأس العالم لكرة اليد.

وتواجد شادي خليل في القائمة النهائية لحين عودة أحمد خيري من الإصابة، فيما خرج عبد الرحمن فيصل من القائمة النهائية.

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القائمة تشهد وجود سبعة محترفين في قارة أوروبا، فيما تضم ستة لاعبين من الزمالك، وخمسة لاعبين من الأهلي.

ويعد يحيى خالد نجم فيزبريم المجري هو الغائب الأبرز عن قائمة الفراعنة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وبجانب أحمد الأحمر أسطورة المنتخب الذي اعتزل اللعب دوليا.

وجاءت قائمة منتخب مصر لليد كالتالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد علي (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك).

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره مساء الجمعة بمواجهة صعبة أمام كرواتيا.

ويشارك منتخب الفراعنة للمرة السابعة عشر في تاريخه والسادسة عشر على التوالي.

وكان الإنجاز الأبرز لمنتخب مصر في بطولة العالم هو الحصول على المركز الرابع في نسخة 2001.

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