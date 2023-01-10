كأس إيطاليا – هل اشتقتم له؟ بوفون أساسي مع بارما أمام إنتر

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

جانلويجي بوفون - بارما

هل اشتقتم لصرخاته؟ حسنا، بإمكانكم رؤية جيانلويجي بوفون بعد قليل يحرس مرمى بارما أمام إنتر.

يلتقي إنتر مع بارما بعد قليل في دور الـ16 من كأس إيطاليا. مباراة ستشهد بدء جيانلويجي بوفون بعمر الـ44 عاما كأساسي.

من جهة أخرى، يقود خواكين كوريا هجوم إنتر في المباراة.

أعلن سيموني إنزاجي مدرب إنتر، تشكيل فريقه لمواجهة بارما بعد قليل في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

التشكيل شهد البدء بـ خواكين كوريا في الهجوم، فيما يحرس أندري أونانا المرمى.

وجاء تشكيل إنتر كالتالي:

حارس: أندري أونانا.

الدفاع: دانيل دامبروزيو – ستيفين دي فراي – أليساندرو باستوني.

الوسط: دينزيل دومفريس – روبيرتو جاليارديني – كريستيان أسلاني – هينريك ميخيتريان – روبن جوسينز.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – خواكين كوريا.

كأس إيطاليا إنتر بارما جيانلويجي بوفون
نرشح لكم
عودة ملك العالم.. ميسي في قائمة باريس سان جيرمان أمام آنجيه تشكيل مانشستر يونايتد – ماينو الشاب يظهر لأول مرة.. وعودة بطل العالم كأساسي لو باريزيان: سان جيرمان قرر عدم تنظيم استقبال خاص لـ ميسي أمام أنجيه مؤتمر أنشيلوتي: نريد تكرار ما حدث الموسم الماضي.. وعلاقتي بجاتوزو لم تكن جيدة غرامة على برشلونة بسبب ماتيوس فيرنانديز بعد نهاية مهلة تلقي الطلبات.. رينارد بين المتقدمين لتدريب منتخب بلجيكا شنايدر: فيجورست إلى مانشستر يونايتد؟ بالتأكيد هذه حيلة قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي يعود استعدادا لـ السوبر
أخر الأخبار
في الجول يكشف التفاصيل المالية لصفقة مروان عطية.. وطريقة السداد دقيقة | الكرة المصرية
بعد الاستقالة الجماعية.. وزير الرياضة يبدأ إجراءات تسليم الإسماعيلي للجنة جديدة 7 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف سبب غياب عمر كمال عن فيوتشر أمام بيراميدز 18 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثالثة - إلغاء مباراة واعتداء على حكمين وحالة بلع لسان 29 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – قائمة منتخب مصر النهائية لكأس العالم – شادي خليل بدلا من خيري 56 دقيقة | كرة يد
قائمة فيوتشر – عودة جنش أمام بيراميدز.. وغياب عمر كمال ساعة | الكرة المصرية
كرة الطائرة - الأهلي يحسم مواجهة الزمالك في ختام مرحلة ما قبل النهائي ساعة | رياضات أخرى
هدية لرفقاء كريستيانو أمام العلم الأرجنتيني.. الهلال يتعادل مع الرائد ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح