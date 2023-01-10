كأس إيطاليا – هل اشتقتم له؟ بوفون أساسي مع بارما أمام إنتر

هل اشتقتم لصرخاته؟ حسنا، بإمكانكم رؤية جيانلويجي بوفون بعد قليل يحرس مرمى بارما أمام إنتر.

يلتقي إنتر مع بارما بعد قليل في دور الـ16 من كأس إيطاليا. مباراة ستشهد بدء جيانلويجي بوفون بعمر الـ44 عاما كأساسي.

من جهة أخرى، يقود خواكين كوريا هجوم إنتر في المباراة.

أعلن سيموني إنزاجي مدرب إنتر، تشكيل فريقه لمواجهة بارما بعد قليل في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

التشكيل شهد البدء بـ خواكين كوريا في الهجوم، فيما يحرس أندري أونانا المرمى.

وجاء تشكيل إنتر كالتالي:

حارس: أندري أونانا.

الدفاع: دانيل دامبروزيو – ستيفين دي فراي – أليساندرو باستوني.

الوسط: دينزيل دومفريس – روبيرتو جاليارديني – كريستيان أسلاني – هينريك ميخيتريان – روبن جوسينز.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – خواكين كوريا.