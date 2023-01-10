استاد القاهرة لـ في الجول: وافقنا على طلب الأهلي باستضافة مواجهة البنك الأهلي

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 17:21

كتب : أحمد الخولي

استاد القاهرة

وافق استاد القاهرة على طلب النادي الأهلي باستضافة مواجهة الفريق ضد البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام البنك الأهلي يوم 24 يناير الجاري في آخر مواجهات الفريق قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة لـ FilGoal.com: "وافقنا على طلب الأهلي بخوض مواجهته أمام البنك الأهلي يوم 24 يناير على استاد القاهرة".

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ويستعد الأهلي لمواجهة المصري في السابعة من مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

بينما يلعب الأهلي ضد البنك الأهلي يوم 24 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

وبين تلك المباراتين يواجه الأهلي فريق الزمالك في مواجهة الدربي خلال مباريات الدوري يوم 21 يناير الجاري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

ويخوض الأهلي ثلاث مواجهات قادمة في مسابقة الدوري المصري ومباراة أخرى أمام سموحة يوم 17 يناير الجاري في نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 10 فبراير المقبل والمقرر إقامتها في المغرب.

ويلعب الأهلي أمام أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات بينهم مرتين في آخر نسختين من البطولة.

ويشارك الأهلي في النسخة المقبلة رفقة أندية ريال مدريد والوداد والهلال السعودي وأوكلاند سيتي وسياتل الأمريكي وفلامنجو البرازيلي.

ويتم تحديد باقي منافسات كأس العالم للأندية خلال مراسم القرعة والمقرر إقامتها مساء الجمعة.

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