شنايدر: فيجورست إلى مانشستر يونايتد؟ بالتأكيد هذه حيلة

سخر ويسلي شنايدر لاعب منتخب هولندا السابق من أنباء ارتباط مواطنه فوتور فيجورست بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتحدث شنايدر لبرنامج "فيرونيكا أوفسايد" قائلا: "أعتقد أن يونايتد رأى حيلة تنفيذ الركلة الحرة في مباراة هولندا والأرجتنين في كأس العالم 2022، لكنهم لن يقعوا في الحيلة مجددا في إنجلترا".

وأردف "كمهاجم، هل هو الشخص الذي ينتظره مانشستر يونايتد؟ لا أعتقد ذلك".

وأكمل "هناك 300 لاعب على الأقل ف الدوري الإنجليزي مثله، هذه الأنباء يجب أن تكون حيلة، هذا لا يمكن أن يكون صحيحا".

وخلال مشواره في الدوري الإنجليزي مع بيرنلي سجل فيجورست هدفين في 20 مباراة قبل أن يرحل معارا إلى بيشكتاش التركي.

وكان بيشكتاش أصدر بيانا بشأن انتقال لاعبه وقال: "الادعاء بوجود بند في عقد فوتر فيجورست ينص على أنه يمكنه إنهاء عقده بتعويض قدره 2.5 مليون يورو في حالة وجود عرض من أحد أندية الدوري الإنجليزي، غير صحيح".

وأضاف البيان "كما أن الأنباء التي تفيد بأن اللاعب الهولندي سيغادر الفريق يوم الثلاثاء غير صحيحة على الإطلاق".

وشدد "مصير فيجورست بالكامل في يد بشكتاش. وإذا كان هناك أي تطورات بشأن هذه الأزمة، سنخبركم بها".

فيجورست انضم لبيرنلي في الشتاء الماضي بعقد لمدة 3 مواسم ونصف، لكن انتقل إلى الفريق التركي الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبحسب تقرير فوت ميركاتو فإن اتفاق انضمام فيجورست إلى مانشستر يونايتد شبه مكتمل بين جميع الأطراف.

وأضاف التقرير أن لاعب بيرنلي المعار إلى بشكتاش يقترب من العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصفقة ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم أي لمدة 6 شهور، حسب التقرير.