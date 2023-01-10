رومانو: تمت.. جواو فيليكس إلى تشيلسي.. وموعد السفر إلى لندن

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 14:24

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - البرتغال

أتم تشيلسي اتفاقه مع أتليتكو مدريد لاستعارة لاعبه جواو فيليكس ويستعد اللاعب البرتغالي للسفر إلى العاصمة الإنجليزية لندن.

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن الإعارة ستكلف تشيلسي 11 مليون يورو.

وسيتحمل تشيلسي قيمة كامل راتب اللاعب البرتغالي.

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وأشار رومانو إلى أن فيليكس جدد تعاقده مع أتليتكو حتى عام 2027 قبل رحيله بعدما كان ينتهي تعاقده السابق في 2026.

وأوضح رومانو أن فيليكس سيسافر إلى لندن خلال الساعات المقبلة للخضوع للفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود رسميا.

وسجل صاحب الـ23 عاما 33 هدفا وصنع 18 آخرين في 129 مباراة.

ولم يظهر اللاعب في قائمة الفريق خلال أخر مباراة خاضها التي كانت في كأس الملك أمام ريال أوفييدو ولكنه شارك بشكل أساسي في مباراة الفريق الأخيرة ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

وشارك فيليكس في 20 مباراة منذ بداية الموسم مع أتليتكو مدريد وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع 3.

وبذلك سيكون فيليكس رابع صفقات تشيلسي الشتوية بعد ديفيد فوفانا من مولدي وبينوا بادياشيل وأندريه سانتوس من موناكو وفاسكو دي جاما.

جواو فيليكس تشيلسي أتليتكو مدريد
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