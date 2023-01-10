عامر حسين يكشف تحديد كاف مواعيد الأهلي الجديدة.. وموعد تعديلات الدوري

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحاد المصري بالمواعيد الجديدة لفريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك على خلفية مشاركة الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها من 1 حتى 10 فبراير المقبل.

ويلعب الأهلي في الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير على أن يتم تحديد باقي المنافسات في القرعة المقرر إقامتها مساء الجمعة.

وقال عامر حسين عبر قناة الحياة: "شهر فبراير مزدحم، لدينا أربعة فرق مصرية تشارك في المسابقات القارية بالإضافة إلى الأهلي في كأس العالم للأندية".

وأضاف "الأهلي يجب أن يسافر يوم 27 أو 28 قبل خمسة أيام من مونديال الأندية، وبالتالي آخر مبارياته أمام البنك الأهلي يوم 24".

وكشف رئيس لجنة المسابقات "كاف خاطبنا بشكل رسمي بترحيل مواجهة الأهلي ضد القطن الكاميروني من 10 فبراير إلى 3 أو 4 مارس، بينما مواجهة صنداونز من 7 مارس إلى 10 أو 11 بالشهر نفسه".

وأوضح "نتيجة مونديال الأندية تأجيل مواجهتي الأهلي ضد حرس الحدود والمقاولون العرب، وبالنسبة لتعديل مباريات دوري أبطال إفريقيا سيتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الداخلية في الجولة 20 لأنها في نفس الموعد الجديد لمواجهة القطن".

وتابع "خلال 48 ساعة سيتم إعلان المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة، قدر الإمكان لا نريد تغييرات كبيرة في جدول الدوري وذلك مثلما فعلنا وقت مؤتمر المناخ".

وشدد "الأهلي لم يكن سيشارك في كأس العالم بالأندية بالإضافة لعدم إعلان موعده في البداية بالأجندة الدولية وهو ما تسبب في مشكلة لمواعيد ريال مدريد أيضا".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات بينهم مرتين في آخر نسختين من البطولة.

ويشارك الأهلي في النسخة المقبلة رفقة أندية ريال مدريد والوداد والهلال السعودي وأوكلاند سيتي وسياتل الأمريكي وفلامنجو البرازيلي.

وأضاف عامر حسين "حال تأهل الأهلي إلى نهائي الكأس سيتم تأجيل المباراة النهائية بالتأكيد بسبب مونديال الأندية، وسننتظر طرفي النهائي لتحديد الموعد الجديد، أما في حال تأهل سموحة سيقام النهائي يوم 3 فبراير بصورة طبيعية".

ويلعب الأهلي أمام سموحة يوم 17 يناير الجاري في نصف نهائي كأس مصر.

وبسؤاله عن ماذا يحدث إذا خرج الأهلي من الدور الأول في مونديال الأندية؟ أجاب عامر حسين "لا نريد الحديث عن ذلك لأنه سيتم مهاجمتنا ونحن نتمنى التوفيق لكل الأندية المصرية، ولكن سنضع كافة الاحتمالات في إعلان تعديلات الدوري".

واختتم عامر حسين تصريحاته "نهاية الدوري في موعده 30 يونيو متوقفة على مصير الأندية المصرية في البطولات القارية".