مصدر من إنبي لـ في الجول: ننتظر مستحقات مصطفى شلبي من الزمالك لنستغل الانتقالات

ينتظر إنبي الحصول على الجزء الأخير من مستحقات انتقال مصطفى شلبي إلى الزمالك.

وقال مصدر من إنبي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "من المفترض أن يرسل الزمالك لنا شيك غدا 11 يناير بقيمة 10 مليون جنيه".

وواصل "حصلنا على شيك قبل فترة مقابل 13 مليون جنيه وحدث ذلك في موعده".

وأردف "بعد الحصول على المستحقات الأخيرة سنبدأ استغلال الانتقالات الشتوية الجارية لدعم الفريق بالصفقات اللازمة".

ويحتل إنبي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري بعد مرور 12 جولة بعدما حصد 10 نقاط.

اللاعب صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في خمس مباريات خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

ويستعد إنبي لملاقاة غزل المحلة بعد غد الخميس في الجولة 13 من الدوري المصري.