مصليحي يكشف كواليس انتقال مروان عطية إلى الأهلي.. وحقيقة عرض الزمالك

الإثنين، 09 يناير 2023 - 23:32

كتب : هاني العوضي

مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري

كشف محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري كواليس انتقال مروان عطية لاعب وسط فريقه إلى صفوف الأهلي.

وكان محمد مصليحي أعلن عبر FilGoal.com انتقال مروان عطية إلى الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال مصليحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك في بداية الموسم عرض 20 مليون جنيه و4 لاعبين محمود شبانة ودونجا وسيف جعفر وأوباما لضم مروان عطية ومنذ هذا الوقت وحتى يناير لم يتحدث معنا بشأن اللاعب مجددا".

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وأضاف "الفترة الأخيرة تواصل معي أمير توفيق وطلب ضم مروان عطية وأخبرته أن يتصل بي محمود الخطيب رئيس الأهلي وبالفعل تواصل معي وحضر إلى الإسكندرية رفقة أمير توفيق وعدلي القيعي".

وواصل "أخبرت الخطيب أن الزمالك قدم عرضا كبيرا لضم مروان عطية ويجب أن يقدم الأهلي عرض أكبر لضم اللاعب".

وأكمل "الخطيب قدم عرضا ماليا كبيرا و4 لاعبين لاختيار لاعبين منهم وبعد عرض الأمر على الجهاز الفني اخترنا الثنائي عمار حمدي ومحمد محمود".

وأفصح "الأهلي بعدها تحرك بشكل أسرع وأرسل لي موافقة مكتوبة من اللاعب ورغبته للانتقال للأحمر".

وشدد "هذه الصفقة هي الأكبر بالنسبة لنادي الاتحاد السكندري خلال السنوات الماضية".

وأشار "اتصلت بـ مرتضى منصور وأخبرته وقال لي أمير سيتواصل مع مروان عطية، وبعدما سألت اللاعب وأكد لي أن لم يتصل به أحد".

واستمر في تصريحاته "لا أعرف حقيقة توقيع مروان عطية للزمالك، وفي بداية الموسم وقت عرض الزمالك كانت رغبته الانضمام للأبيض".

وأتم تصريحاته "الصفقة تمت بما يقارب 25 مليون جنيه، وبيراميدز أيضا كان يريد مروان عطية وقدم عرضا قريبا من عرض الأهلي وعلاقتنا محترمة بكل الأندية".

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وعقد مروان عطية جلسة اليوم الإثنين مع محمد مصليحي في مقر نادي الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن هذه الجلسة تأتي تمهيدا لانتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي.

وحضر مروان عطية إلى مقر الاتحاد السكندري اليوم الإثنين، لكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق الأخضر.

وعقب الجلسة التي يعقدها مروان عطية مع محمد مصليحي، يستعد اللاعب للسفر إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي غدا الثلاثاء.

وذلك من أجل إكمال انتقاله بشكل رسمي لصفوف النادي الأهلي.

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