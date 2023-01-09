انتهت كأس الاتحاد - أوكسفورد (0)-(3) أرسنال

الإثنين، 09 يناير 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

أرسنال - ويست هام يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أوكسفورد ضد أرسنال في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق76. جووول الثالث عن طريق نيكيتيا.

ق70. جووول الثاني لأرسنال عن طريق نيكيتا بعد تمريرة رائعة من فابيو فييرا لينفرد ويمر من الحارس ويضع الكرة في الشباك.

ق63 . النني يسجل أول أهداف أرسنال في المباراة برأسية مستغلا ركلة حرة نفذها فابيو فييرا.

ق61. تبديلان لأرسنال بدخول زينشينكو وجرانيت تشاكا بدلا من كيران تيرني ولوكونجا.

ق54. مدافع أوكسفورد ينقذ كرة ساكا قبل وصولها للمرمى.

ق48. الحارس مات تيرنت ينقذ إنفراد بمرمى أرسنال بخروجه في الوقت المناسب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

أرسنال أوكسفورد كأس الاتحاد الإنجليزي
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