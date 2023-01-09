تشكيل أرسنال - النني أساسي في كأس الاتحاد أمام أوكسفورد

الإثنين، 09 يناير 2023 - 21:22

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشكيل الفريق لمواجهة أوكسفورد في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وشهد التشكيل مشاركة لاعب الوسط المصري محمد النني أساسيا في صفوف فريقه.

وجاء تشكيل الجانرز كالتالي:

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حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - روب هولدينج - جابرييل ماجالهايس - كيران تيرني

خط الوسط: محمد النني - ألبرت لوكونجا

أمامهما: بوكايو ساكا - فابيو فييرا - جابرييل مارتينيلي

خط الهجوم: إدوارد نكيتياه

ويلعب الفائز من هذه المباراة ضد مانشستر سيتي في دور الـ 32 الذي يقام بين 27 و30 يناير.

محمد النني أرسنال
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