تشكيل أرسنال - النني أساسي في كأس الاتحاد أمام أوكسفورد
الإثنين، 09 يناير 2023 - 21:22
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشكيل الفريق لمواجهة أوكسفورد في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
محمد النني
النادي : أرسنال
وشهد التشكيل مشاركة لاعب الوسط المصري محمد النني أساسيا في صفوف فريقه.
وجاء تشكيل الجانرز كالتالي:
حراسة المرمى: مات تيرنر
خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - روب هولدينج - جابرييل ماجالهايس - كيران تيرني
خط الوسط: محمد النني - ألبرت لوكونجا
أمامهما: بوكايو ساكا - فابيو فييرا - جابرييل مارتينيلي
خط الهجوم: إدوارد نكيتياه
ويلعب الفائز من هذه المباراة ضد مانشستر سيتي في دور الـ 32 الذي يقام بين 27 و30 يناير.
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