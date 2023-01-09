غزل المحلة يعلن عبر في الجول عن مدربه العام الجديد

الإثنين، 09 يناير 2023 - 18:42

كتب : رضا السنباطي

عبد الباقي جمال - غزل المحلة

أعلن وائل شكر مدير الكرة بنادي غزل المحلة لـ FilGoal.com عن تعيين أحمد عثمان مدربا عاما للفريق.

جاء ذلك بعد رحيل المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

وقال شكر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تم تعيين أحمد عثمان مدربا عاما بالجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال الذي تم تعيينه مديرا فنيا خلفا لبابافاسيليو".

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وأضاف "وعمل عثمان مع عبد الباقي جمال ضمن الجهاز الفني للفريق الأول بوادي دجلة، كما عمل بقطاع الناشئين".

ويحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 18 نقطة.

ويستعد "زعيم الفلاحين" لمواجهة إنبي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

وخسر غزل المحلة أمام بيراميدز برباعية دون رد في الجولة 12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال بابافاسيليو عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الفريق الذي أبهر مصر منذ بداية الدوري وكنا حديث الوسط الكروي يتفكك الآن بسبب مشاكل كبيرة في النادي".

وأضاف "لدينا أزمة مالية ولا يحصل اللاعبين على مستحقاتهم المالية والتركيز بالكامل أصبح بعيدا عن كرة القدم".

المدرب القبرصي واصل في تصريحاته أمس السبت "خسرنا مباراة جديدة في الدوري لأسباب غير كروية تماما وأنا أشعر بالقلق ما يحدث لـ غزل المحلة".

وأفصح "حاولت عقد جلسة مع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي لكنها قررت تأجيل الجلسة إلى غدا الأحد وسوف أذهب إلى الجلسة وإذا لم أحصل على ضمانات لصرف مستحقات اللاعبين وعودة الاستقرار للفريق وقتها وجودي مع غزل المحلة لن يكون مفيدا".

وأتم تصريحاته "أريد أن أتواجد مع فريق به مناخ صحي يساعد على النجاح وليس فريقا به الكثير من الأزمات".

ثم انتهت الأمور في الساعات الأخيرة من الأحد 8 فبراير، ليعلن المحلة رسميا عن رحيل بابافاسيليو.

الدوري المصري غزل المحلة أحمد عثمان عبد الباقي جمال بابافاسيليو
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