ظهور أول قوي لـ باتشيكو.. بيراميدز يُدمر المحلة برباعية

في ظهور جايمي باتشيكو الأول على رأس الإدارة الفنية لبيراميدز، حقق فريقه انتصارا كبيرا على غزل المحلة.

وفاز بيراميدز على المحلة برباعية دون رد اليوم السبت في ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 12.

افتتح رمضان صبحي أهداف المباراة في الدقيقة 41.

وأضاف بلاتي توريه الهدف الثاني عقب ثلاث دقائق فقط.

وسجل فخري لاكاي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 67.

وأتم رباعية إبراهيم عادل بيراميدز في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز لـ23 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك وسبع نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما تجمد رصيد المحلة عند 18 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ ولم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة.

وبعد ما يقرب من ربع ساعة جاء التهديد الأول من بيراميدز برأسية من رمضان صبحي مرت لخارج الملعب.

وأرسل أحمد الشيخ تمريرة عرضية شتتها دفاع بيراميدز.

وسدد جابرييل أوروك كرة قوية مرت أعلى المرمى بقليل لتضيع فرصة هدف محقق على المحلة.

وفي الدقيقة 41 حصل بيراميدز على ركلة حرة سددها عبد الله السعيد وتصدى لها محمود الحضري وتابعها رمضان صبحي بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وعقب ثلاث دقائق فقط توغل بلاتي توريه من الناحية اليسرى وسدد بيمناه ليعلن عن الهدف الثاني لبيراميدز.

سيطر بيراميدز كليا على المباراة في شوطها الثاني وكاد مصطفى فتحي يسجل هدفا لكن تسديدته شتتها دفاع المحلة.

وفي الدقيقة 67 سجل فخري لاكاي الهدف الثالث لأصحاب الأرض بتسديدة زاحفة بيمناه سكنت الشباك بعد بينية من رمضان صبحي.

وأتم إبراهيم عادل رباعية بيراميدز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من رمضان صبحي كذلك.