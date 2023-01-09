ثامن ضحية.. ستراسبورج يطيح بمدربه ويعوضه بذراعه الأيمن

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي عن إقالة مديره الفني جوليان ستيفان من منصبه.

ويتولى ماتيو لو سكورنيه مهمة إدارة الفريق الأول بشكلٍ مؤقت في الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد 3 أيام من توديع ستراسبورج لمنافسات كأس فرنسا بالخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام آنجيه.

⚠️ Le point presse d'avant #RCSARCL, initialement prévu cet après-midi, est annulé. https://t.co/FiMRK38uW0 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 9, 2023

كما خسر ستراسبورج مباراته الأخيرة في الدوري الفرنسي في ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام تروا.

واستقر ستراسبورج في المركز 19 -قبل الأخير- برصيد 11 نقطة، إذ حقق فوزًا وحيدًا وتعادل 8 مرات وخسر مثلها منذ انطلاق الموسم.

وبات ستيفان ثامن مدرب يفقد وظيفته في الدوري الفرنسي هذا الموسم قبل انقضاء الدور الأول.

وسبق ستيفان: الهولندي بيتر بوش من أوليمبيك ليون، وجان مارك فوريان من آنجيه، والأرميني ميشيل دير زاكاريان من بريست، والإسباني أوسكار جارسيا من ريمس، وأوليفييه دالوجوليو من مونبلييه، وبرونو إرليز من تروا، وجيرالاد باتيكلي من آنجيه.

ستيفان (42 عامًا) تولى تدريب ستراسبورج في مايو 2021 وقاده للمركز السادس في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وسبق لـ ستيفان قيادة رين بين ديسمبر 2018 ومارس 2021 وفاز معه بلقب كأس فرنسا.

من جانبه عمل خليفته لو سكرونيه كمساعد له منذ مطلع الموسم الماضي.

كما تواجد لو سكرونيه في الجهاز الفني لـ ستيفان خلال حقبة رين، لكنه الآن يخلفه في تدريب ستراسبورج بشكلٍ مؤقت.

ويستقبل ستراسبورج نظيره لانس يوم الأربعاء المقبل في الدوري الفرنسي.