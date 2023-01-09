ثامن ضحية.. ستراسبورج يطيح بمدربه ويعوضه بذراعه الأيمن

الإثنين، 09 يناير 2023 - 14:59

كتب : FilGoal

جوليان ستيفان

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي عن إقالة مديره الفني جوليان ستيفان من منصبه.

ويتولى ماتيو لو سكورنيه مهمة إدارة الفريق الأول بشكلٍ مؤقت في الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد 3 أيام من توديع ستراسبورج لمنافسات كأس فرنسا بالخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام آنجيه.

أخبار متعلقة:
وفاة موديست إمبامي نجم باريس سان جيرمان والكاميرون السابق عن 40 عاما مبابي وحده لا يكفي.. باريس يتجرع الهزيمة الأولى على يد ملاحقه في غياب ميسي ونيمار الثاني في التاريخ.. فيراتي يكتب رقما مميزا مع باريس سان جيرمان

كما خسر ستراسبورج مباراته الأخيرة في الدوري الفرنسي في ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام تروا.

واستقر ستراسبورج في المركز 19 -قبل الأخير- برصيد 11 نقطة، إذ حقق فوزًا وحيدًا وتعادل 8 مرات وخسر مثلها منذ انطلاق الموسم.

وبات ستيفان ثامن مدرب يفقد وظيفته في الدوري الفرنسي هذا الموسم قبل انقضاء الدور الأول.

وسبق ستيفان: الهولندي بيتر بوش من أوليمبيك ليون، وجان مارك فوريان من آنجيه، والأرميني ميشيل دير زاكاريان من بريست، والإسباني أوسكار جارسيا من ريمس، وأوليفييه دالوجوليو من مونبلييه، وبرونو إرليز من تروا، وجيرالاد باتيكلي من آنجيه.

ستيفان (42 عامًا) تولى تدريب ستراسبورج في مايو 2021 وقاده للمركز السادس في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وسبق لـ ستيفان قيادة رين بين ديسمبر 2018 ومارس 2021 وفاز معه بلقب كأس فرنسا.

من جانبه عمل خليفته لو سكرونيه كمساعد له منذ مطلع الموسم الماضي.

كما تواجد لو سكرونيه في الجهاز الفني لـ ستيفان خلال حقبة رين، لكنه الآن يخلفه في تدريب ستراسبورج بشكلٍ مؤقت.

ويستقبل ستراسبورج نظيره لانس يوم الأربعاء المقبل في الدوري الفرنسي.

جوليان ستيفان ستراسبورج الدوري الفرنسي
نرشح لكم
مباشر الدوري التركي - ألانيا (5)-(0) طرابزون.. صااارت خمسة التشكيل - كوكا ضد تريزيجيه.. مواجهة مصرية في الدوري التركي جاريث بيل يعتزل كرة القدم هالير قد يلعب مباراته الأولى منذ الإصابة بالسرطان يوم الثلاثاء بعد فشل صفقة عزيز يعقوبو.. رئيس ريو أفي ينتقد طلب الأهلي ضربة قوية.. إصابة ثنائي ريال مدريد قبل يومين من كأس السوبر الإسباني غياب مصري وحضور فلسطيني.. 3 مغربيات في قائمة حكام كأس العالم للسيدات كأس فرنسا عابرة للقارات
أخر الأخبار
تحت أمطار لم تتوقف وحضور 63 ألف.. العراق يهزم السعودية ويقترب من نصف نهائي خليجي 25 21 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - جلسة بين مرتضى منصور وأحمد فتوح لإنهاء الأزمة 58 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الاتحاد - هنريكي يعوض غياب حامد.. حجازي أساسي أمام الشباب ساعة | الوطن العربي
ذا أثليتك: تشيلسي أتم اتفاقه الشفهي مع جواو فيليكس ساعة | ميركاتو
نانسي القاضي تعلن استقالتها من مجلس إدارة الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري التركي - ألانيا (5)-(0) طرابزون.. صااارت خمسة 2 ساعة | المحترفون
غزل المحلة يعلن عبر في الجول عن مدربه العام الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - كوكا ضد تريزيجيه.. مواجهة مصرية في الدوري التركي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك