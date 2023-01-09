جوارديولا يسهب في الإشادة برياض محرز

الإثنين، 09 يناير 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أسهب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الإشادة بلاعبه رياض محرز الذي يتألق مؤخرا.

وقاد النجم الجزائري الفريق السماوي لاكتساح تشيلسي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "جودة رياض محرز هي كل شيء، هو يحب لعب كرة القدم، وساعدنا في لعب المباراة بشكل جيد".

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وأضاف المدرب الإسباني "لقد سدد ركلة حرة رائعة، بشكل عام قدم مباراة مذهلة".

وشدد على أن "محرز يظهر بشكل رائع في المباريات المهمة".

وتابع "لم يبدأ المباراة الماضية في ستامفورد بريدج، وبالرغم من ذلك كان تأثيره مذهلا".

وسجل محرز ثنائية في مباراة الكأس بعد هدف الفوز بمباراة الدوري قبل أيام.

وفسر بيب "إذا كان يلعب بهذا المستوى ويتذمر من عدم المشاركة في كل مباراة أقول نعم أنت على حق، لكن قبل ذلك لا يمكنه الشكوى لأنه لم يكن يلعب بالمستوى الذي هو عليه الآن، الأمر لا يتعلق بالجودة فحسب بل يتعلق بكرة القدم بشكل أكبر، عليك أن تبذل مجهودات أكبر".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "منذ نهاية كأس العالم يلعب محرز بشكل جيد حقا".

بذلك يتأهل مانشستر سيتي لمواجهة الفائز من أرسنال وأوكسفورد في دور الـ 32.

مانشستر سيتي فاز على تشيلسي للمرة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، وخرج بنظافة شباكه في جميع المباريات الخمس.

آخر هدف سجله تشيلسي أمام مانشستر سيتي كان هدف كاي هافيرتز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

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