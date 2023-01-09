مكافحة المنشطات: تحركنا ضد ثنائي الزمالك بسبب تصريحات رئيسه.. وعقوبة التهرب تصل لعامين

كشف حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن سبب التحرك ضد ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة، هي اتهامات مرتضى منصور رئيس النادي للثنائي بتعاطي المخدرات.

وأشار رئيس المنظمة المصرية أنه لا عقوبات على النادي أو المنتخب أو حساب بأثر رجعي، وأنه في حال ثبوت أي شيء يقع على اللاعب فقط.

وأعلن حازم خميس أن عقوبة التهرب من إجراء اختبار المنشطات تعرض اللاعب لإيقاف لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عامين.

وقال حازم خميس عبر قناة etc: "قبل المباراة مندوب أي ناد يمنحنا ظرفا مغلقا بقائمة اللقاء للأساسيين والاحتياطيين بأرقامهم ويتم اختيار رقمين من أجل الخضوع لاختبار الكشف عن المنشطات عقب اللقاء".

وأوضح "هناك عقوبة للاعب الذي نحضر إليه لإجراء اختبار المنشطات ويرفض تصل إلى 4 سنوات بشكل فوري".

وتابع خميس "عقوبة رفض إجراء اختبار المنشطات أكبر من حال ثبوت تعاطي لاعب للمنشطات لأنها قد تصل وقتها إلى سنة أو اثنين، المنشطات مسؤولية فردية على اللاعب فقط وناديه والمنتخب ليس لهم دخل في الأمر".

وواصل رئيس المنظمة المصرية "مارادونا عندما تم ثبوت تعاطيه المنشطات تم استبعاده وخاضت الأرجنتين كأس العالم بصورة طبيعية، كما أنه في حالة ثبوت تعاطي أي لاعب المنشطات لا توقع أي عقوبة على النادي في النتائج السابقة".

وأضاف "ذهبنا بالفعل إلى نادي الزمالك لإجراء تحليل المنشطات لثنائي الفريق ولم نجدهم، سيتم إخطار اتحاد الكرة ونادي الزمالك ورابطة الأندية في خطاب رسمي بضرورة خضوعهم للاختبار".

وشدد رئيس المنظمة المصرية "يجب خلال ثلاثة أيام خضوع أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاختبار المنشطات سواء كان في تدريب أو مباراة أو بالحضور إلى مقر المنظمة، إن لم يحدث ذلك يتم إرسال إنذار لفترة أخرى وإن لم يحدث يعتبر الثنائي هارب من إجراء الاختبار وعقوبة التهرب إيقاف من ستة أشهر إلى عامين".

وكشف حازم خميس "اتهام رئيس نادي الزمالك بتعاطي عبد الله جمعة وأحمد فتوح المخدرات هو السبب الرئيسي لدفعنا لإجراء كشف على الثنائي وإن لم يحدث ذلك كنا سنستمر في طريقتنا بعينات عشوائية، ويجب أن يخضع للفحص خلال 3 أيام حتى لا يتعرضا لعقوبة الإيقاف".

واختتم رئيس المنظمة المصرية تصريحاته "إذا ظهر ثنائي الزمالك بعد المهلة المحددة وتوقيع عقوبة التهرب عليهم، سيتم استمرار عقوبة الإيقاف حتى لو جاءت العينة سلبية".

ماذا حدث

علم FilGoal.com أن اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد تواصلت مع نظيرتها المصرية بالفعل، وطلبت منها سحب عينتين من فتوح وجمعة.

وتعمل المنظمة المصرية على سحب العينتين من ثنائي الزمالك، من أجل إرسالها إلى المعامل في مدينة برشلونة الإسبانية لفحصها.

وتوجه أفراد من المنظمة المصرية بالفعل إلى نادي الزمالك أمس السبت لسحب عينتين من الثنائي، لكن غيابهما عن تدريب فريقهما حال دون ذلك.

ولن يكون اللاعبان عُرضة للإيقاف إلى في حالتين:

الأولى: رفض الخضوع لكشف منشطات بشكل مباشر بعد التوصل إليهما بواسطة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أي أنهما يجب أن يُعرضا على أفراد المنظمة أولًا ويبديان رفضًا للخضوع للتحاليل.

الثانية: ظهور العينة إيجابية بعد فحصها معمليًا وثبوت تعاطيهما موادًا محظورة.

يأتي ذلك بعد أن اجتمع مرتضى منصور الجمعة بـ عبد الله جمعة في جلسة خاصة.

وظهر بعدها منصور في مقطع فيديو رفقة جمعة وقال خلاله مخاطبًا اللاعب: "قبلت اعتذارك وأتمنى من الجماهير أن تقبله. واثق أننا سنبدأ صفحة جديدة من الآن".

وأضاف "أنت مخلص للنادي وأتتك عدة عروض ولكنك كنت دائما تعتذر عن عدم قبولها".

وواصل "لقد تأكدت بشكل شخصي أنك ستسير في الطريق السليم لأنك لاعب موهوب".

وتابع منصور "نحن لا نبيع أبناءنا، والخطأ وارد في سن الشباب. طالما أن اللاعب أدرك خطأه وقرر أن يصلحه فلا مشكلة".

وأوضح "لعب عبد الله جمعة من عدمه هو عمل المدرب جوسفالدو فيريرا".

أعلن الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بمشاركة أحمد فتوح ووجود عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وفجأة قبل انطلاق المباراة بدقائق، أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خروج الثنائي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وبعد المباراة أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك 4 قرارات جاءت كالتالي:

1- عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

2- توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين بقيمة 20% من مستحقاتهم، وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى.

3- إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل لهما غدا للتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا.

4- عرض أحمد فتوح وعبد الله جمعة للبيع.

وخرج بعدها مرتضى في تصريحات نارية عبر قناة الزمالك باتهامات صريحة للثنائي بتعاطي الحشيش.

وقال مرتضى: "فتوح وعبد الله جمعة داخلين محششين، هذا استهتار بالنادي".

وأضاف: "أمس كان هناك اجتماع وفتوح قال لي إنه يريد الرحيل وإنه سيرحل إلى الأهلي، قلت له أحضر لي عرضًا".

وأكد: "الاتنين الحشاشين بره النادي. عندما علما بوجود تحاليل في التسخين لم يلعبا المباراة".

وتابع: "أخبرته أنه عندما تأتي نتائج التحليل فإنه سيرحل، هذه مسخرة. المدرب اضطر لتغيير قوامه الأساسي بسبب هذين الغيابين".

وأشار: "اضطر إلى الدفع بـ محمد عبد الشافي المحترم العائد من الإصابة من الدار للنار لتعويض الغيابين".