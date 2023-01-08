الإيقاف في حالتين فقط.. في الجول يكشف موقف مكافحة المنشطات من فتوح وعبد الله جمعة

الأحد، 08 يناير 2023 - 13:51

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك - طلائع الجيش

بدأت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، تحركاتها بشأن أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي نادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن في تصريحات تلفزيونية عن تعاطي الثنائي لمخدر الحشيش.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد تواصلت مع نظيرتها المصرية بالفعل، وطلبت منها سحب عينتين من فتوح وجمعة.

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وتعمل المنظمة المصرية على سحب العينتين من ثنائي الزمالك، من أجل إرسالها إلى المعامل في مدينة برشلونة الإسبانية لفحصها.

وتوجه أفراد من المنظمة المصرية بالفعل إلى نادي الزمالك أمس السبت لسحب عينتين من الثنائي، لكن غيابهما عن تدريب فريقهما حال دون ذلك.

ولن يكون اللاعبان عُرضة للإيقاف إلى في حالتين:

الأولى: رفض الخضوع لكشف منشطات بشكل مباشر بعد التوصل إليهما بواسطة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أي أنهما يجب أن يُعرضا على أفراد المنظمة أولًا ويبديان رفضًا للخضوع للتحاليل.

الثانية: ظهور العينة إيجابية بعد فحصها معمليًا وثبوت تعاطيهما موادًا محظورة.

يأتي ذلك بعد أن اجتمع مرتضى منصور الجمعة بـ عبد الله جمعة في جلسة خاصة.

وظهر بعدها منصور في مقطع فيديو رفقة جمعة وقال خلاله مخاطبًا اللاعب: "قبلت اعتذارك وأتمنى من الجماهير أن تقبله. واثق أننا سنبدأ صفحة جديدة من الآن".

وأضاف "أنت مخلص للنادي وأتتك عدة عروض ولكنك كنت دائما تعتذر عن عدم قبولها".

وواصل "لقد تأكدت بشكل شخصي أنك ستسير في الطريق السليم لأنك لاعب موهوب".

وتابع منصور "نحن لا نبيع أبناءنا، والخطأ وارد في سن الشباب. طالما أن اللاعب أدرك خطأه وقرر أن يصلحه فلا مشكلة".

وأوضح "لعب عبد الله جمعة من عدمه هو عمل المدرب جوسفالدو فيريرا".

ماذا حدث؟

أعلن الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بمشاركة أحمد فتوح ووجود عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وفجأة قبل انطلاق المباراة بدقائق، أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خروج الثنائي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وبعد المباراة أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك 4 قرارات جاءت كالتالي:

1- عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

2- توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين بقيمة 20% من مستحقاتهم، وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى.

3- إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل لهما غدا للتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا.

4- عرض أحمد فتوح وعبد الله جمعة للبيع.

وخرج بعدها مرتضى في تصريحات نارية عبر قناة الزمالك باتهامات صريحة للثنائي بتعاطي الحشيش.

وقال مرتضى: "فتوح وعبد الله جمعة داخلين محششين، هذا استهتار بالنادي".

وأضاف: "أمس كان هناك اجتماع وفتوح قال لي إنه يريد الرحيل وإنه سيرحل إلى الأهلي، قلت له أحضر لي عرضًا".

وأكد: "الاتنين الحشاشين بره النادي. عندما علما بوجود تحاليل في التسخين لم يلعبا المباراة".

وتابع: "أخبرته أنه عندما تأتي نتائج التحليل فإنه سيرحل، هذه مسخرة. المدرب اضطر لتغيير قوامه الأساسي بسبب هذين الغيابين".

وأشار: "اضطر إلى الدفع بـ محمد عبد الشافي المحترم العائد من الإصابة من الدار للنار لتعويض الغيابين".

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