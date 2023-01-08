رحيل بابافاسيليو عن تدريب غزل المحلة.. والكشف عن المدرب الجديد

انتهى مشوار المدرب الصربي نيكوديموس بابافاسيليو مع نادي غزل المحلة وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع مجلس إدارة النادي.

وعلم FilGoal.com أن نادي غزل المحلة اتفق مع المدرب بابافاسيليو على الرحيل عن تدريب الفريق.

مع تعيين عبد الباقي جمال مدربا للفريق خلفا للمدرب القبرصي.

وأعلن المحلة بشكل رسمي إنهاء التعاقد مع بابافاسيليو، وتعيين عبد الباقي جمال مديرا فنيا وله كامل الصلاحيات لاختيار الجهاز المعاون له.

مع تعيين وائل شكر في منصب مدير الكرة بغزل المحلة

وخسر غزل المحلة أمام بيراميدز برباعية دون رد في الجولة 12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال بابافاسيليو عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الفريق الذي أبهر مصر منذ بداية الدوري وكنا حديث الوسط الكروي يتفكك الآن بسبب مشاكل كبيرة في النادي".

وأضاف "لدينا أزمة مالية ولا يحصل اللاعبين على مستحقاتهم المالية والتركيز بالكامل أصبح بعيدا عن كرة القدم".

المدرب القبرصي واصل في تصريحاته أمس السبت "خسرنا مباراة جديدة في الدوري لأسباب غير كروية تماما وأنا أشعر بالقلق ما يحدث لـ غزل المحلة".

وأفصح "حاولت عقد جلسة مع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي لكنها قررت تأجيل الجلسة إلى غدا الأحد وسوف أذهب إلى الجلسة وإذا لم أحصل على ضمانات لصرف مستحقات اللاعبين وعودة الاستقرار للفريق وقتها وجودي مع غزل المحلة لن يكون مفيدا".

وأتم تصريحاته "أريد أن أتواجد مع فريق به مناخ صحي يساعد على النجاح وليس فريقا به الكثير من الأزمات".

وبعد الخسارة تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 18 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري.