رحيل بابافاسيليو عن تدريب غزل المحلة.. والكشف عن المدرب الجديد

الأحد، 08 يناير 2023 - 23:39

كتب : حامد وجدي

نيكوديموس بابافاسيليو - بيراميدز وغزل المحلة

انتهى مشوار المدرب الصربي نيكوديموس بابافاسيليو مع نادي غزل المحلة وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع مجلس إدارة النادي.

وعلم FilGoal.com أن نادي غزل المحلة اتفق مع المدرب بابافاسيليو على الرحيل عن تدريب الفريق.

مع تعيين عبد الباقي جمال مدربا للفريق خلفا للمدرب القبرصي.

أخبار متعلقة:
ضربة قوية.. غزل المحلة يكشف تفاصيل إصابة الحضري ومدة غيابه مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة بابافاسيليو: المحلة تفكك بسبب الأزمات.. واستمراري لن يكون مفيدا في هذه الحالة

وأعلن المحلة بشكل رسمي إنهاء التعاقد مع بابافاسيليو، وتعيين عبد الباقي جمال مديرا فنيا وله كامل الصلاحيات لاختيار الجهاز المعاون له.

مع تعيين وائل شكر في منصب مدير الكرة بغزل المحلة

وخسر غزل المحلة أمام بيراميدز برباعية دون رد في الجولة 12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال بابافاسيليو عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الفريق الذي أبهر مصر منذ بداية الدوري وكنا حديث الوسط الكروي يتفكك الآن بسبب مشاكل كبيرة في النادي".

وأضاف "لدينا أزمة مالية ولا يحصل اللاعبين على مستحقاتهم المالية والتركيز بالكامل أصبح بعيدا عن كرة القدم".

المدرب القبرصي واصل في تصريحاته أمس السبت "خسرنا مباراة جديدة في الدوري لأسباب غير كروية تماما وأنا أشعر بالقلق ما يحدث لـ غزل المحلة".

وأفصح "حاولت عقد جلسة مع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي لكنها قررت تأجيل الجلسة إلى غدا الأحد وسوف أذهب إلى الجلسة وإذا لم أحصل على ضمانات لصرف مستحقات اللاعبين وعودة الاستقرار للفريق وقتها وجودي مع غزل المحلة لن يكون مفيدا".

وأتم تصريحاته "أريد أن أتواجد مع فريق به مناخ صحي يساعد على النجاح وليس فريقا به الكثير من الأزمات".

وبعد الخسارة تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 18 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري.

غزل المحلة بابافاسيليو الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد سامي: لا أريد تبادل لاعبين ضمن صفقة بيع إيبوكا.. ويستحق 2 مليون دولار سجل الهدف الثاني.. جون أوكلي رجل مباراة المقاولون وطلائع الجيش باسم مرسي: لا أعرف ماذا يحدث لـ الإسماعيلي فرج عامر: عرضت تحمل الفارق بين راتب الشعباني والعشري.. ووقف مستحقات الفريق عضو إدارة سموحة لـ في الجول: اتفقنا على تجديد الثقة في العشري العشري: الأجواء في سموحة ليست جيدة.. وتركنا عبد الفتاح لـ الأهلي دون ضم بديل سجل وصنع.. رزقي حمرون رجل مباراة سموحة وفاركو أمير مرتضى: الزمالك كان مظلوما في الرعاية ولكن الأمور تغيرت منذ 2014
أخر الأخبار
مبابي يرد على رئيس الاتحاد الفرنسي: زيدان هو فرنسا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
طردان وهدف يمنع على الخط.. برشلونة يتصدر وحيدا بنصر مثير على أتلتيكو ساعة | الدوري الإسباني
أحمد سامي: لا أريد تبادل لاعبين ضمن صفقة بيع إيبوكا.. ويستحق 2 مليون دولار ساعة | الكرة المصرية
انتفاضة الـ 9 دقائق تنقذ روما من الخسارة أمام ميلان وتهدي يوفنتوس الوصافة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سجل الهدف الثاني.. جون أوكلي رجل مباراة المقاولون وطلائع الجيش 2 ساعة | الكرة المصرية
رحيل بابافاسيليو عن تدريب غزل المحلة.. والكشف عن المدرب الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
باسم مرسي: لا أعرف ماذا يحدث لـ الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
فرج عامر: عرضت تحمل الفارق بين راتب الشعباني والعشري.. ووقف مستحقات الفريق 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك