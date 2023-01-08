باسم مرسي: لا أعرف ماذا يحدث لـ الإسماعيلي

عبر باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي عن شعوره بالحزن لما يمر به فريقه في الدوري المصري.

باسم مرسي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال باسم مرسي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا أعرف ماذا يحدث لـ الإسماعيلي، نفعل كل ما في وسعنا ولا نعرف أين المشكلة، حزين لما يمر به النادي من ظروف صعبة".

وأضاف "يجب أن نفكر القادم ونتكاتف معا من أجل قيادة الإسماعيلي للعودة من جديد".

وواصل "لا أعرف لمصلحة من ما يحدث في الإسماعيلي".

وأكمل "فوجئت بعد عودتي إلى المنزل بأخبار عرضي للبيع وإيقافي بسبب أزمة مع الجماهير وهذا لم يحدث".

وأردف "لم يحدث أي احتكاك بيني وبين جمهور الإسماعيلي خلال مباراة حرس الحدود".

وأتم تصريحاته "الجميع مقصر في حق الإسماعيلي ولا يوجد أزمة بيني وبين ميدو".

وأعلن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي استقالته من منصبه في الدراويش.

وقال الكومي لـFilGoal.com: "تقدمت باستقالتي من رئاسة الإسماعيلي أنا وباقي أعضاء مجلس الإدارة".

جاء ذلك بعد هزيمة الإسماعيلي أمام حرس الحدود بهدفين دون رد. (طالع التفاصيل)

وتعرض الإسماعيلي للهزيمة السابعة في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام حرس الحدود بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من المسابقة.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط عقب مرور 12 جولة.

الهزيمة هي الثانية للدراويش تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" الذي تولى تدريب الفريق في 3 مباريات خسر مرتين وتعادل مرة.

وبدأ الإسماعيلي الموسم رفقة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، قبل أن يرحل ويأتي بدلا منه أيمن الجمل بشكل مؤقت.

وأخيرا تولى ميدو مهمة تدريب الدراويش.