الهزيمة السابعة.. الإسماعيلي يتذيل ترتيب الدوري بعد خسارة من الحدود بثنائية زيكو

تعرض الإسماعيلي للهزيمة السابعة في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام حرس الحدود بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من المسابقة.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط عقب مرور 12 جولة.

ونجح مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود في تسجيل هدفي فريقه بشباك الإسماعيلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية.

وابتعد حرس الحدود عن المراكز المؤدية للهبوط بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

وحقق حرس الحدود فوزه الثاني في مسابقة الدوري وهو ثاني انتصار بآخر أربع مباريات خاضهم الفريق.

زيكو

سجل مصطفى عبد الرؤوف الشهير بـ "زيكو" أكثر من نصف أهداف حرس الحدود في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ونجح حرس الحدود في تسجيل تسعة أهداف في مسابقة الدوري خلال 12 مباراة خاضهم الفريق.

ورفع زيكو رصيده إلى خمسة أهداف حتى الآن بعد ثنائية في شباك الإسماعيلي.

ويسجل زيكو في المباراة الثالثة على التوالي مع حرس الحدود في الدوري.

ويبتعد زيكو عن صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري بفارق هدف وحيد عن أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة.

وتساوى زيكو مع كل من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ورفيق كابو لاعب إنبي بخمسة أهداف لكل منهم.

وارتبط اسم زيكو خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى أكثر من ناد في مسابقة الدوري.

وكشف مصدر من حرس الحدود لـ FilGoal.com الخميس الماضي عن تلقي النادي عروض رسمية من المصري وفيوتشر والبنك الأهلي لضم اللاعب.

وسجل زيزو أهدافه الخمسة في شباك كل من سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والمقاولون العرب.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهدف سريع لحرس الحدود بأقدام مصطفى زيكو في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

ونجح زيكو في تحويل عرضية من الجانب الأيمن إلى هدف على يمين كوكو حارس مرمى الإسماعيلي.

سيطر الإسماعيلي على الكرة بعد هدف حرس الحدود بحثا عن التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد فوزي.

وأنقذ محمد كوكو مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 36 بعد تسديدة قوية من مصطفى صبحي.

ودفع أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالثنائي أحمد مدبولي وعمر الوحش بدلا من عبد الرحمن مجدي ومحمد بيومي في الدقيقة 42 وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني دفع ميدو بمحمد الشامي بدلا من باسم مرسي لتدعيم هجوم الدراويش.

وأحرز محمود شبراوي هدفا في الدقيقة 48 للإسماعيلي ولكن لم يتم احتسابه بسبب حالة تسلل على ياو أنور لاعب الدراويش.

وكاد الإسماعيلي أن يسجل التعادل في الدقيقة 53 بعد سقوط الكرة من يد محمد فوزي ولكن شتتها الدفاع بنجاح قبل أن يصل إليها محمد الشامي.

ومن هجمة مرتدة نجح مصطكفى زيكو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد استقبال تمريرة بينية من مصطفى صبحي حولها زيكو إلى داخل شباك الإسماعيلي.

وتأزم موقف الإسماعيلي بعد الهدف الثاني وسط هتافات من الجماهير تهاجم لاعبي الفريق على الأداء السيء طوال الموسم.

وتراجع حرس الحدود بعد الهدف الثاني من أجل تأمين نقاط المباراة وسط سيطرة من الإسماعيلي بحثا عن التسجيل.

ونجح حرس الحدود في تحقيق ثاني انتصاراته بآخر أربع مباريات بينما يتأزم موقف الإسماعيلي بتذيل ترتيب جدول الدوري.

ويستضيف الإسماعيلي فريق المقاولون العرب يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر.

بينما يحل حرس الحدود ضيفا على أسوان في نفس اليوم ضمن مباريات نفس الجولة.