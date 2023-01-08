جوارديولا: مباراة مذهلة أمام أحد فرق القمة

الأحد، 08 يناير 2023 - 22:19

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بفوز الفريق على تشيلسي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ بي بي سي بعد المباراة: "أداء جيد للغاية من الدقيقة الأولى للأخيرة".

وأضاف "قدمنا مباراة شرسة ومذهلة أمام أحد فرق القمة".

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وأوضح "الآن نركز على الجولة القادمة وبقية المسابقات".

واختتم "نحن سعداء بالاستمرار في كأس الاتحاد الإنجليزي".

بذلك يتأهل مانشستر سيتي لمواجهة الفائز من أرسنال وأوكسفورد في دور الـ 32.

مانشستر سيتي فاز على تشيلسي للمرة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، وخرج بنظافة شباكه في جميع المباريات الخمس.

آخر هدف سجله تشيلسي أمام مانشستر سيتي كان هدف كاي هافيرتز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي
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