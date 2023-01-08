نجم موقعة سيتي وتشيلسي.. محرز يكشف طلب ألفاريز خلال المباراة

أبدى رياض محرز نجم مانشستر سيتي سعادته بفوز الفريق على تشيلسي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال محرز في تصريحاته لـ بي بي سي عقب المباراة: "من الجيد أن نلعب بهذه الطريقة".

وأضاف "سجلنا 4 أهداف وخرجنا بنظافة الشباك. إنه يوم جيد بالنسبة لنا".

وتابع "كنت سأسدد ركلة الجزاء الأولى ولكن جوليان ألفاريز طلبها مني، وبالطبع نالها".

وأوضح الجزائري "إنه مهاجم ويحتاج للأهداف، وهذا جيد له. أما الثانية فأردت أخذها أنا".

وسجل ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، بينما سجل محرز الهدف الرابع في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أيضا.

واختتم "ألكل شارك وذلك كان جيدا. في كل موسم نحاول المنافسة على كل بطولة، وسنواصل المضي قدما".

بذلك يتأهل مانشستر سيتي لمواجهة الفائز من أرسنال وأوكسفورد في دور الـ 32.

مانشستر سيتي فاز على تشيلسي للمرة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، وخرج بنظافة شباكه في جميع المباريات الخمس.

آخر هدف سجله تشيلسي أمام مانشستر سيتي كان هدف كاي هافيرتز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.