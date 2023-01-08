الثأر مستمر.. مانشستر سيتي يضرب تشيلسي للمرة الخامسة على التوالي

الأحد، 08 يناير 2023 - 20:30

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

انتصار ساحق شهد تألق الجزائري رياض محرز، حققه مانشستر سيتي على ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل رباعية سيتي رياض محرز "هدفين" في الدقيقتين 24 و85، وجوليان ألفاريز في الدقيقة 30، وفيل فودين في الدقيقة 39.

بذلك يتأهل مانشستر سيتي لمواجهة الفائز من أرسنال وأوكسفورد في دور الـ 32.

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مانشستر سيتي فاز على تشيلسي للمرة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، وخرج بنظافة شباكه في جميع المباريات الخمس,

آخر هدف سجله تشيلسي أمام مانشستر سيتي كان هدف كاي هافيرتز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

حطها في الجول يا رياض

حاول كول بالمر لمانشستر سيتي في الدقيقة 19 ولكنه أهدر هدفا محققا بتسديدة جاورت القائم.

ومن ركلة حرة بذكريات مباراة نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2019، سجل محرز الهدف الأول في الدقيقة 24.

وبأمر تقنية الفيديو، احتسب الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد على كاي هافيرتز.

سجل منها جوليان ألفاريز الهدف الثاني على يمين الحارس كيبا أريزابالاجا في الدقيقة 30.

وكاد ألفاريز أن يسجل الثاني برأسية تصدى لها كيبا في الدقيقة 35، بينما واصل محرز المحاولة من ركلة حرة في الدقيقة 37، ولكن هذه المرة تصدى كيبا إلى ركنية.

انتهت اللعبة ولم ينتهِ الشوط

الثالث لم يتأخر، إذ سجله فيل فودين في الدقيقة 39 بعد تمريرة من كايل ووكر، لينهي الشوط الأول بتقدم عريض قتل المباراة عمليا.

ومع انطلاق الشوط الثاني بدأت تحركات جراهام بوتر مدرب تشيلسي بمشاركة ديفيد فوفانا ودينيس زكريا بدلا من كاي هافيرتز وماتيو كوفاسيتش.

على الجانب الآخر أتى كالفن فيليبس وجواو كانسيلو بدلا من رودري وسيرخيو جوميز في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 64 شارك أوماري هاتشينسون وسيزار أزبيليكويتا بدلا من جورجينيو وحكيم زياش، تلاهما كارني تشوكويميكا بدلا من ميسون ماونت في الدقيقة 73.

نهاية اللعنة

تحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء إثر مخالفة ضد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

تقدم محرز لتسديدها، وسجل منها بقوة في الدقيقة 85، بعد أن أهدر آخر ركلتين سددهما بقميص سيتي.

فيما أتى ريكو لويس بدلا من برناردو سيلفا في الدقيقة 86 بعد الهدف مباشرة.

بذلك يتأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ 32 ليواجه الفائز من أرسنال وأوكسفورد، فيما انتهت رحلة تشيلسي هنا في ملعب الاتحاد.

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