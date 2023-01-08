قرعة كأس إنجلترا - مأساة أوكسفورد.. مواجهة محتملة بين مانشستر سيتي وأرسنال

أجريت قرعة الدور الرابع (دور الـ 32) لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بمواجهة نارية محتملة تتوقف على ما ستنتهي عليه مباريات دور الثالث.

ونال مانشستر يونايتد مواجهة سهلة نسبيا أمام ريدينج من الدرجة الثانية.

فيما يواجه أوكسفورد موقفا صعبا للغاية، حيث سيواجه أرسنال في الدور الثالث، وإذا فاز سيواجه الفائز من مانشستر سيتي وتشيلسي.

الأمر الذي يعني أيضا أن هناك مواجهة محتملة بين أرسنال وتشيلسي، أو أرسنال ومانشستر سيتي.

أما الفائز من مباراة الإعادة بين ليفربول وولفرهامبتون، فسيواجه برايتون.

وتقام مباريات الدور الرابع بين 27 و30 يناير، بينما سيتم تحديد المواعيد لاحقا.

وسيتم تحديث خبر القرعة بعد نهاية كل مباراة من المباريات المتبقية.

وإليكم مباريات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي:

بريستون نورث إيند × توتنام هوتسبر

ساوثامبتون × بلاكبول

ريكسام × شيفيلد يونايتد

إيبسويتش تاون × بيرنلي

مانشستر يونايتد × ريدينج

(لوتون تاون أو ويجان أثلتيك) × جريمسبي تاون

دربي كاونتي × وست هام يونايتد

ستوك سيتي × ستيفينيدج

بلاكبرن روفرز × (فورست جرين أو برمنجهام)

وولسال × ليستر سيتي

شيفيلد وينسداي × فليتوود تاون

مانشستر سيتي × (أوكسفورد أو أرسنال)

(بريستول سيتي أو سوانزي سيتي) × (تشيسترفيلد أو وست بروميتش ألبيون)

برايتون × (ليفربول أو ولفرهامبتون)

فولام × سندرلاند

(بورهام وود أو أكرينجتون ستانلي) × (كارديف أو ليدز)