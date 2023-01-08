انتهت في كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (4) - (0) تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي ضمن منافسات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة تنطلق على ملعب الاتحاد في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------

ق 86 ريكو لويس بدلا من برناردو سيلفا

ق 85 جووووول رياض محرز يسجل الرابع من علامة الجزاء

ق 84 ركلة جزاء بعد مخالفة ضد كاليدو كوليبالي

ق 73 كارني تشوكويميكا بدلا من ميسون ماونت

ق 64 أوماري هاتشينسون وسيزار أزبيليكويتا بدلا من جورجينيو وحكيم زياش

ق 58 كالفن فيليبس وجواو كانسيلو بدلا من رودري وسيرخيو جوميز

ق 46 ديفيد فوفانا ودينيس زكريا بدلا من كاي هافيرتز وماتيو كوفاسيتش

استراحة

ق 39 جووووول الثالث من فيل فودين.. تمريرة أرضية من كايل ووكر إلى فودين الذي يسكن الكرة في الشباك بهدوء

ق 37 محرز يسدد ركلة حرة ولكن كيبا يتصدى لركنية

ق 35 رأسية خطيرة من ألفاريز ولكن كيبا يتصدى

ق 30 جووووول ألفاريز يسجل على يمين كيبا.. 2-0

ق 30 ركلة الجزاء تحتسب بسبب لمسة يد على هافيرتز.. جوليان ألفاريز على التسديد

ق 29 الفيديو يطلب المراجعة من الحكم.. ركلة جزاء لسيتي؟

ق 24 جووووول رياض محرز يسجل الهدف الأول بركلة حرة رائعة في شباك كيبا

ق 19 كول بالمر يتلقى التمريرة ولكن يهدر فرصة هدف محقق بتسديدة جاورت القائم

بداية المباراة