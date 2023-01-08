تشكيل تشيلسي - صفقة الشتاء على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي

أعلن جراهام بوتر مدرب تشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواجد الثنائي رحيم سترلينج وكريستيان بوليسيتش خارج القائمة بعد إصابتهما أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أيضا ظهر المدافع الجديد بينوا بادياشيل القادم من موناكو على مقاعد البدلاء.

وانتهت المواجهة الأخيرة بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله الجزائري رياض محرز الذي يتواجد بصفة أساسية اليوم في تشكيل سيتي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: بشير هامفريز - تريفو تشالوباه - كاليدو كوليبالي - لويس هال

خط الوسط: جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - كونور جالاجر

خط الهجوم: حكيم زياش - كاي هافيرتز - ميسون ماونت

البدلاء: ماركوس بيتينيلي - سيزار أزبيليكويتا - بينوا بادياشيل - مارك كوكوريا - تياجو سيلفا - كارني تشوكويميكا - دينيس زكريا - أوماري هاتشينسون - ديفيد فوفانا

وتنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد.