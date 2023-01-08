تشكيل سيتي - لا هالاند ولا دي بروين.. محرز يقود الهجوم أمام تشيلسي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في مباراة الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد إرلينج هالاند هداف الفريق وكيفن دي بروين نجم صناعة اللعب على مقاعد البدلاء.

فيما تواجد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو بديلا أيضا، بعد الإصابة التي أبعدته بين شوطي المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي نفسه.

وانتهت المواجهة الأخيرة بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله الجزائري رياض محرز الذي يتواجد بصفة أساسية اليوم.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا مورينو

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - إيميريك لابورت - سيرخيو جوميز

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كول بالمر

خط الهجوم: رياض محرز - جوليان ألفاريز - فيل فودين

البدلاء: إيدرسون - كالفن فيليبس - جون ستونز - ناثان أكي - جواو كانسيلو - إلكاي جوندوجان - إرلينج هالاند - كيفن دي بروين - ريكو لويس

وتنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد.