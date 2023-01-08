زيكو: هدفي استمرار حرس الحدود في الدوري.. واستمع مثلكم عن العروض

أعرب مصطفى عبد الرؤوف الشهير بـ زيكو عن سعادته بفوز فريقه حرس الحدود على الإسماعيلي.

وشدد زيكو على ان هدفه هذا الموسم هو استمرار حرس الحدود في مسابقة الدوري.

وسجل زيكو هدفين في انتصار حرس الحدود على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري.

وقال زيكو عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم يكن لدينا توفيق في المباراة السابقة، وتقدمنا أمام المقاولون وطلائع الجيش ثم حدث تعادل".

وشدد زيكو "كانت فرصتنا أمام الإسماعيلي خاصة التساوي في النقاط قبل اللقاء والحمد لله حققنا الفوز".

وحصد زيكو جائزة رجل مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي.

وأضاف زيكو "أعتقد أننا تعودنا على اللعب تحت ضغط وكان ذلك أيضا وقت تواجدنا في الدرجة الثانية، والحمد لله تغلبنا على الإسماعيلي وتقدمنا في الترتيب".

وكشف "هدفي هذا الموسم أن يستمر الفريق في الدوري، وهذا المركز ليس ما يستحقه حرس الحدود، سنفرح الآن بعد الفوز على الإسماعيلي ثم سنركز على مواجهة أسوان القوية".

ويستعد حرس الحدود لمواجهة أسوان خارج ملعبه ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والمقرر له يوم الجمعة.

واختتم زيكو تصريحاته "استمع مثلي مثلكم عن عروض مقدمة من أندية، هناك بالفعل تواصل حدث ولكن الأمور كلها بالنسبة لي مع إدارة النادي وهم المسؤولون عن ذلك".

زيكو

سجل مصطفى عبد الرؤوف الشهير بـ "زيكو" أكثر من نصف أهداف حرس الحدود في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ونجح حرس الحدود في تسجيل تسعة أهداف في مسابقة الدوري خلال 12 مباراة خاضهم الفريق.

ورفع زيكو رصيده إلى خمسة أهداف حتى الآن بعد ثنائية في شباك الإسماعيلي.

ويسجل زيكو في المباراة الثالثة على التوالي مع حرس الحدود في الدوري.

ويبتعد زيكو عن صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري بفارق هدف وحيد عن أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة.

وتساوى زيكو مع كل من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ورفيق كابو لاعب إنبي بخمسة أهداف لكل منهم.

وارتبط اسم زيكو خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى أكثر من ناد في مسابقة الدوري.

وكشف مصدر من حرس الحدود لـ FilGoal.com الخميس الماضي عن تلقي النادي عروض رسمية من المصري وفيوتشر والبنك الأهلي لضم اللاعب.

وسجل زيكو أهدافه الخمسة في شباك كل من سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والمقاولون العرب.