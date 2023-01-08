زيكو: هدفي استمرار حرس الحدود في الدوري.. واستمع مثلكم عن العروض

الأحد، 08 يناير 2023 - 17:21

كتب : FilGoal

مصطفى زيكو

أعرب مصطفى عبد الرؤوف الشهير بـ زيكو عن سعادته بفوز فريقه حرس الحدود على الإسماعيلي.

وشدد زيكو على ان هدفه هذا الموسم هو استمرار حرس الحدود في مسابقة الدوري.

وسجل زيكو هدفين في انتصار حرس الحدود على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري.

أخبار متعلقة:
للمرة الثانية.. مصطفى زيكو يحصد جائزة رجل مباراة حرس الحدود ضد الإسماعيلي الهزيمة السابعة.. الإسماعيلي يتذيل ترتيب الدوري بعد خسارة من الحدود بثنائية زيكو التشكيل - عبد الرحمن مجدي أساسي مع الإسماعيلي.. وزيكو يقود حرس الحدود خبر في الجول - أبها ليس وحده.. الحزم الأقرب للتعاقد مع أوباما

وقال زيكو عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم يكن لدينا توفيق في المباراة السابقة، وتقدمنا أمام المقاولون وطلائع الجيش ثم حدث تعادل".

وشدد زيكو "كانت فرصتنا أمام الإسماعيلي خاصة التساوي في النقاط قبل اللقاء والحمد لله حققنا الفوز".

وحصد زيكو جائزة رجل مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي.

وأضاف زيكو "أعتقد أننا تعودنا على اللعب تحت ضغط وكان ذلك أيضا وقت تواجدنا في الدرجة الثانية، والحمد لله تغلبنا على الإسماعيلي وتقدمنا في الترتيب".

وكشف "هدفي هذا الموسم أن يستمر الفريق في الدوري، وهذا المركز ليس ما يستحقه حرس الحدود، سنفرح الآن بعد الفوز على الإسماعيلي ثم سنركز على مواجهة أسوان القوية".

ويستعد حرس الحدود لمواجهة أسوان خارج ملعبه ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والمقرر له يوم الجمعة.

واختتم زيكو تصريحاته "استمع مثلي مثلكم عن عروض مقدمة من أندية، هناك بالفعل تواصل حدث ولكن الأمور كلها بالنسبة لي مع إدارة النادي وهم المسؤولون عن ذلك".

زيكو

سجل مصطفى عبد الرؤوف الشهير بـ "زيكو" أكثر من نصف أهداف حرس الحدود في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ونجح حرس الحدود في تسجيل تسعة أهداف في مسابقة الدوري خلال 12 مباراة خاضهم الفريق.

ورفع زيكو رصيده إلى خمسة أهداف حتى الآن بعد ثنائية في شباك الإسماعيلي.

ويسجل زيكو في المباراة الثالثة على التوالي مع حرس الحدود في الدوري.

ويبتعد زيكو عن صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري بفارق هدف وحيد عن أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة.

وتساوى زيكو مع كل من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ورفيق كابو لاعب إنبي بخمسة أهداف لكل منهم.

وارتبط اسم زيكو خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى أكثر من ناد في مسابقة الدوري.

وكشف مصدر من حرس الحدود لـ FilGoal.com الخميس الماضي عن تلقي النادي عروض رسمية من المصري وفيوتشر والبنك الأهلي لضم اللاعب.

وسجل زيكو أهدافه الخمسة في شباك كل من سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والمقاولون العرب.

الدوري المصري مصطفى زيكو حرس الحدود
نرشح لكم
مران الاتحاد - عود المهدي ومشاركة مروان عطية.. واستمرار غياب محمود علاء وسالم يحيى الكومي لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من رئاسة الإسماعيلي أنا ومجلس الإدارة للمرة الثانية.. مصطفى زيكو يحصد جائزة رجل مباراة حرس الحدود ضد الإسماعيلي البنك الأهلي يتعادل سلبيا للمباراة الثانية على التوالي أمام أسوان الهزيمة السابعة.. الإسماعيلي يتذيل ترتيب الدوري بعد خسارة من الحدود بثنائية زيكو ضربة قوية.. غزل المحلة يكشف تفاصيل إصابة الحضري ومدة غيابه بيان - مكافحة المنشطات: رفض لاعب سحب العينة قد يعرضه للإيقاف 4 سنوات انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (2)-(0) الإسماعيلي.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
مران الاتحاد - عود المهدي ومشاركة مروان عطية.. واستمرار غياب محمود علاء وسالم 7 دقيقة | الكرة المصرية
زيكو: هدفي استمرار حرس الحدود في الدوري.. واستمع مثلكم عن العروض 17 دقيقة | الكرة المصرية
يحيى الكومي لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من رئاسة الإسماعيلي أنا ومجلس الإدارة 20 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. مصطفى زيكو يحصد جائزة رجل مباراة حرس الحدود ضد الإسماعيلي 39 دقيقة | الكرة المصرية
البنك الأهلي يتعادل سلبيا للمباراة الثانية على التوالي أمام أسوان 46 دقيقة | الكرة المصرية
الهزيمة السابعة.. الإسماعيلي يتذيل ترتيب الدوري بعد خسارة من الحدود بثنائية زيكو 57 دقيقة | الكرة المصرية
جاكبو يتحدث عن ظهوره الأول بقميص ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير فرنسي: ليدز ينافس نابولي على ضم نجم المغرب ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك