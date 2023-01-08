يحيى الكومي لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من رئاسة الإسماعيلي أنا ومجلس الإدارة

الأحد، 08 يناير 2023 - 17:19

كتب : بسام أبوبكر

يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي

أعلن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي استقالته من منصبه في الدراويش.

وقال الكومي لـFilGoal.com: "تقدمت باستقالتي من رئاسة الإسماعيلي أنا وباقي أعضاء مجلس الإدارة".

جاء ذلك بعد هزيمة الإسماعيلي أمام حرس الحدود بهدفين دون رد. (طالع التفاصيل)

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وتعرض الإسماعيلي للهزيمة السابعة في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام حرس الحدود بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من المسابقة.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط عقب مرور 12 جولة.

الهزيمة هي الثانية للدراويش تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" الذي تولى تدريب الفريق في 3 مباريات خسر مرتين وتعادل مرة.

وبدأ الإسماعيلي الموسم رفقة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، قبل أن يرحل ويأتي بدلا منه أيمن الجمل بشكل مؤقت.

وأخيرا تولى ميدو مهمة تدريب الدراويش.

الإسماعيلي يحيى الكومي أحمد حسام ميدو الدوري المصري
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