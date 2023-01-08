للمرة الثانية.. مصطفى زيكو يحصد جائزة رجل مباراة حرس الحدود ضد الإسماعيلي

حصد مصطفى عبد الرؤوف الشهير بـ زيكو جائزة رجل مباراة حرس الحدود أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري.

وبذلك يحصد زيكو جائزة رجل المباراة للمرة الثانية هذا الموسم في الدوري.

وكان زيكو قد سجل ثنائية حرس الحدود في شباك الإسماعيلي بالمباراة التي انتهت بفوز الفريق العسكري بهدفين دون مقابل.

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 7 نقاط ليتذيل جدول ترتيب الدوري.

وجاءت أرقام زيكو أمام الإسماعيلي كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

الأهداف: 2

التسديدات: 3

دقة التمرير: 24 من 33 بنسبة 73%

دقة التسديد على المرمى: 3 من 3 بنسبة 100%

مراوغات ناجحة: 2 من 5 بنسبة 40%

كرات طولية: 1 من 2 بنسبة 50%

لمس الكرة هجوميا: 65

صراعات أرضية ناجحة: 5 من 14 بنسبة 36%

صراعات هوائية ناجحة: 4 من 5 بنسبة 80%

زيكو

سجل مصطفى عبد الرؤوف الشهير بـ "زيكو" أكثر من نصف أهداف حرس الحدود في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ونجح حرس الحدود في تسجيل تسعة أهداف في مسابقة الدوري خلال 12 مباراة خاضهم الفريق.

ورفع زيكو رصيده إلى خمسة أهداف حتى الآن بعد ثنائية في شباك الإسماعيلي.

ويسجل زيكو في المباراة الثالثة على التوالي مع حرس الحدود في الدوري.

ويبتعد زيكو عن صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري بفارق هدف وحيد عن أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة.

وتساوى زيكو مع كل من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ورفيق كابو لاعب إنبي بخمسة أهداف لكل منهم.

وارتبط اسم زيكو خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى أكثر من ناد في مسابقة الدوري.

وكشف مصدر من حرس الحدود لـ FilGoal.com الخميس الماضي عن تلقي النادي عروض رسمية من المصري وفيوتشر والبنك الأهلي لضم اللاعب.

وسجل زيكو أهدافه الخمسة في شباك كل من سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والمقاولون العرب.