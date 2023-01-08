جاكبو يتحدث عن ظهوره الأول بقميص ليفربول

حلل كودي جاكبو جناح ليفربول الجديد ما قدمه في مباراته الأولى بقميص الفريق، ضد ولفرهامبتون.

في الظهور الأول لجاكبو، تعادل ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2 على ملعب أنفيلد، بذلك يتجه الفريقان إلى مباراة الإعادة، بعد عودة النظام الشهير للبطولة الأقدم في كرة القدم.

وقال جاكبو في تصريحات لموقع ناديه: "الأجواء كانت رائعة للغاية في أنفيلد. أعتقد أنني قدمت مباراة متوسطة، كانت هناك لحظات جيدة لي وأخرى سيئة".

وأضاف "بالطبع بإمكاني التحسن في بعض الجوانب، وسأواصل العمل لمساعدة الفريق بكل ما أملك".

وتابع الهولندي "المشاركة في المباريات تجعلك تتعلم أكثر، وأنا أتطلع للمشاركة في المزيد من المباريات".

يذكر أن حكم الفيديو المساعد احتسب هدف ليفربول الثاني بالرغم من أن صلاح كان في موقف تسلل قبل أن يلمس توتي جوميز العرضية التي لعبها جاكبو في اتجاه النجم المصري.

وعن المباراة، أوضح "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية في بعض الفترات، ولكننا لم نسجل ما يكفي من الأهداف في النهاية".

وواصل "لقد قدمنا أداءً جيدًا، ولكن هناك مجال بالطبع للتحسن في بعض الجوانب، أظهرنا روحًا جماعية حقيقية في بعض اللحظات، وهذا جيد".

وأتم لاعب أيندهوفن السابق "علينا أن نذهب إلى ملعب مولينيو بعزيمة كبيرة ونية لتحقيق الفوز".

وتقدم جونسالو جيديش للذئاب في الدقيقة 26، وتعادل داروين نونيز في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 53 تقدم محمد صلاح للريدز، فيما تعادل هوانج هي تشان في الدقيقة 67.

video:1