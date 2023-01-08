جاكبو يتحدث عن ظهوره الأول بقميص ليفربول

الأحد، 08 يناير 2023 - 16:17

كتب : FilGoal

كودي جاكبو ومحمد صلاح

حلل كودي جاكبو جناح ليفربول الجديد ما قدمه في مباراته الأولى بقميص الفريق، ضد ولفرهامبتون.

في الظهور الأول لجاكبو، تعادل ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2 على ملعب أنفيلد، بذلك يتجه الفريقان إلى مباراة الإعادة، بعد عودة النظام الشهير للبطولة الأقدم في كرة القدم.

وقال جاكبو في تصريحات لموقع ناديه: "الأجواء كانت رائعة للغاية في أنفيلد. أعتقد أنني قدمت مباراة متوسطة، كانت هناك لحظات جيدة لي وأخرى سيئة".

أخبار متعلقة:
تقرير فرنسي: ليدز ينافس نابولي على ضم نجم المغرب كلوب: لا نستحق نتيجة أفضل من التعادل مع ولفرهامبتون تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية ماذا يحتاج صلاح ليدخل قائمة أفضل 5 هدافين عبر تاريخ ليفربول

وأضاف "بالطبع بإمكاني التحسن في بعض الجوانب، وسأواصل العمل لمساعدة الفريق بكل ما أملك".

وتابع الهولندي "المشاركة في المباريات تجعلك تتعلم أكثر، وأنا أتطلع للمشاركة في المزيد من المباريات".

يذكر أن حكم الفيديو المساعد احتسب هدف ليفربول الثاني بالرغم من أن صلاح كان في موقف تسلل قبل أن يلمس توتي جوميز العرضية التي لعبها جاكبو في اتجاه النجم المصري.

وعن المباراة، أوضح "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية في بعض الفترات، ولكننا لم نسجل ما يكفي من الأهداف في النهاية".

وواصل "لقد قدمنا أداءً جيدًا، ولكن هناك مجال بالطبع للتحسن في بعض الجوانب، أظهرنا روحًا جماعية حقيقية في بعض اللحظات، وهذا جيد".

وأتم لاعب أيندهوفن السابق "علينا أن نذهب إلى ملعب مولينيو بعزيمة كبيرة ونية لتحقيق الفوز".

وتقدم جونسالو جيديش للذئاب في الدقيقة 26، وتعادل داروين نونيز في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 53 تقدم محمد صلاح للريدز، فيما تعادل هوانج هي تشان في الدقيقة 67.

كودي جاكبو ليفربول ولفرهامبتون
نرشح لكم
الثأر مستمر.. مانشستر سيتي يضرب تشيلسي للمرة الخامسة على التوالي قرعة كأس إنجلترا - مأساة أوكسفورد.. مواجهة محتملة بين مانشستر سيتي وأرسنال انتهت في كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (4) - (0) تشيلسي تشكيل تشيلسي - صفقة الشتاء على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي تشكيل سيتي - لا هالاند ولا دي بروين.. محرز يقود الهجوم أمام تشيلسي مدرب ولفرهامبتون: تحدثت مع الحكم عن احتساب هدف صلاح وإلغاء هدفنا ماذا يحتاج صلاح ليدخل قائمة أفضل 5 هدافين عبر تاريخ ليفربول كلوب: لا نستحق نتيجة أفضل من التعادل مع ولفرهامبتون
أخر الأخبار
نابولي يعود إلى الانتصارات في الدوري بهدفين في شباك سامبدوريا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد السكندري: نهدي بطولة السوبر إلى مشجعنا إسلام زكي 27 دقيقة | كرة سلة
الثأر مستمر.. مانشستر سيتي يضرب تشيلسي للمرة الخامسة على التوالي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نائب رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: أنا الوحيد الذي تقدم باستقالة رسمية 48 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - بفارق 70 نقطة.. سيدات الأهلي يهزمن الزمالك ضمن منافسات الدوري ساعة | كرة سلة
بناء على طلب الأهلي.. اتحاد السلة يتوج الاتحاد السكندري بطلا لـ كأس السوبر ساعة | كرة سلة
وداعا "ديناميت".. الهداف التاريخي للدوري البرازيلي يفارق الحياة ساعة | أمريكا
خبر في الجول - اجتماع لـ كلاتنبرج في اتحاد الكرة لوضع خطة اختيار حكم مباراة القمة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك