مدرب ولفرهامبتون: تحدثت مع الحكم عن احتساب هدف صلاح وإلغاء هدفنا

علق جولين لوبيتيجي مدرب ولفرهامبتون على الجدل التحكيمي الذي حدث في مباراة فريقه ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعادل ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2 على ملعب أنفيلد، بذلك يتجه الفريقان إلى مباراة الإعادة، بعد عودة النظام الشهير للبطولة الأقدم في كرة القدم.

المباراة شهدت احتساب هدف جدلي لمحمد صلاح وإلغاء هدف أكثر جدلا للذئاب قبل نهاية المباراة بدقائق.

وقال لوبيتيجي في تصريحات للصحفيين: "رد الفعل كان محبطا بعض الشيء لأن لاعبي ولفرهامبتون استحقوا أكثر من هذا التعادل".

وأضاف "كان من المؤسف أن يحدث ذلك أمام فريق رائع خلق الكثير من الفرص ولأننا سجلنا هدفا ثالثا، يجب أن أتقبل الأمر لكن الهدف ليس تسللا".

وتابع "لا يمكننا فعل أي شيء. لقد تحدثنا مع الحكم الذي كان مهذبا جدا. كان هادئا جدا لكنه يسمعنا. كان الأمر مؤسفًا لأن تقنية حكم الفيديو المساعد تواجدت في المباراة".

وأكمل "ماذا قال الحكم؟ لقد حاول أن يشرح اللعبة لكن الأمر لم يكن واضحا، وبالطبع حاولت أن أوضح له بشكل أو بآخر لماذا أعتقد أن الهدف صحيح، فقد رأيته خلال الكاميرا العلوية الخاصة بنا التي تراقب تحركات اللاعبين".

حكم الفيديو المساعد احتسب هدف ليفربول الثاني بالرغم من أن صلاح كان في موقف تسلل قبل أن يلمس توتي جوميز العرضية التي لعبها كودي جاكبو في اتجاه النجم المصري.

وواصل "احتساب هدف محمد صلاح وإلغاء هدفنا؟ كانت هذه إحدى المناقشات مع الحكم لأن القاعدة هي نفسها، في هذه الحالة الخاصة إذا كان اللاعب متسللا بشكل واضح، ويمكنه الاستفادة من اللعبة فكان يجب ألا يحتسب".

وأتم "في النهاية كان الهدف صحيحا وكان هدفنا التسلل. إنه لأمر مؤسف أن نتحدث عن هذا لأنني أعتقد أن أهم شيء هو التحدث عن الأداء".

وتقدم جونسالو جيديش للذئاب في الدقيقة 26، وتعادل داروين نونيز في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 53 تقدم محمد صلاح للريدز، فيما تعادل هوانج هي تشان في الدقيقة 67.

video:1