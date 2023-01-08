ماذا يحتاج صلاح ليدخل قائمة أفضل 5 هدافين عبر تاريخ ليفربول

بهدفه في شباك ولفرهامبتون.. انفرد محمد صلاح نجم ليفربول بالمركز السابع في قائمة هدافي ناديه عبر التاريخ في مختلف المسابقات.

صلاح كان يتشارك قبل المباراة مع الأسطورة كيني دالجليش في المركز السابع برصيد 172 هدفا.

لكنه وصل إلى هدفه رقم 173 في 280 مباراة ليقترب أكثر من قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ النادي الذي يلعب في صفوفه للموسم السادس.

ويحتاج الدولي المصري لتسجيل 11 هدفا ليتفوق على روبي فاولر صاحب المركز السادس، و14 هدفا ليعبر ستيفن جيرارد صاحب المركز الخامس.

وجاءت قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ كالآتي:

1- إيان راش - 346 هدفًا

2- روجر هانت - 285 هدفًا

3- جوردون هودسون - 241 هدفًا

4- بيلي ليدل - 228 هدفًا

5- ستيفن جيرارد - 186 هدفًا

6- روبي فاولر - 183 هدفًا

7- محمد صلاح - 173 هدفًا

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8- كيني دالجليش - 172 هدفًا

9- مايكل أوين - 158 هدفًا

10- هاري تشامبرز - 151 هدفًا

بجانب أهدافه الـ173 صنع صلاح 69 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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