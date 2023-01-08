كلوب: لا نستحق نتيجة أفضل من التعادل مع ولفرهامبتون

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه فريقه لا يستحق نتيجة أفضل من التعادل مع ولفرهامبتون في مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعادل ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2 على ملعب أنفيلد، بذلك يتجه الفريقان إلى مباراة الإعادة، بعد عودة النظام الشهير للبطولة الأقدم في كرة القدم.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم نستحق نتيجة أفضل من التعادل مع ولفرهامبتون".

وأضاف "البداية كانت جيدة. استحوذنا على الكرة ولعبنا بشكل جيد وحاولنا خلق الفرص. بعد 25 دقيقة سجلوا هدفًا مستغلين خطأ في التمرير من أليسون بعد هجمة مرتدة وحيدة".

وتابع "هذا الهدف زادهم ثقة، بينما قدمنا نحن أداءً مقبولًا. الهدف الأول الذي سجلناه كان مذهلًا بحق، ولكننا لم نتفوق بشكل كافٍ في التحديات الثنائية على مدار المباراة. كانت هناك عدة كرات تفوقوا فيها في الصراعات الثنائية وفجأة أصبح دفاعنا مفتوحًا".

وواصل "لقد حافظوا على حظوظهم في المباراة بفضل التفوق في هذه الصراعات، ولكننا نجحنا في تسجيل هدف آخر. لم تكن مباراة مفتوحة، ولكن لم يحدث الكثير وواصلنا خسارة الصراعات الثنائية مثلما حدث في كرة الهدف الثاني لهم. من الصعب تقبل هذا الهدف. لقد صادفنا سوء حظ في تلك الكرة، وفي النهاية حسم التعادل النتيجة".

وتقدم جونسالو جيديش للذئاب في الدقيقة 26، وتعادل داروين نونيز في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 53 تقدم محمد صلاح للريدز، فيما تعادل هوانج هي تشان في الدقيقة 67.

وتحدث كلوب عن هدف وولفرهامبتون الذي تم إلغاؤه في الشوط الثاني قائلا "الصورة ليست واضحة بالنسبة لي. لم أر اللقطة بوضوح".

وأردف "لقد ظننت أنه هدف شرعي. ربما كان اللاعب المتواجد ناحية راية الركنية هو من كان متسللًا. اللقطة أعيدت من زاوية واحدة، ومن هذه الزاوية لا يمكنك أن تجزم بأنه كان متسللًا، ولكن ربما كان كذلك بالفعل. ما علمته هو أن حكم الفيديو المساعد لم يتمكن من مشاهدة اللقطة من زاوية مختلفة".

وأوضح الألماني "أتفهم غضب ولفرهامبتون لأن أي فريق يبحث عن العدالة التحكيمية، ولكني لا أستطيع إصدار حكم أكيد على اللقطة لأنني شاهدتها من زاوية واحدة فقط".

وأتم مدرب ليفربول "مباراة الإعادة ضد ولفرهامبتون؟ كان من الممكن أن نلعب شوطين إضافيين أو ركلات ترجيح ويحسم التأهل".

video:1