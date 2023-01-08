تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 08 يناير 2023 - 11:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك ولفرهامبتون في المباراة التي تعادل فيها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 2-2 لتقام مباراة إعادة تحسم المتأهل للدور التالي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان داروين نونيز الذي سجل هدف ليفربول الأول، فوصل متوسط تقييمه لـ7 درجات من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد وصل إلى 17 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 280 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 173 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول ولفرهامبتون
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