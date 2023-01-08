سعد سمير: أظهرنا سمات الفرق الكبيرة.. ولدينا هدف وطموح محدد

الأحد، 08 يناير 2023 - 00:55

كتب : FilGoal

سعد سمير - فيوتشر - بريميرو دي أجوستو

شدد سعد سمير لاعب فيوتشر على قدرة الفريق القوية للعودة في العودة وظهور سمات الأندية الكبيرة.

سعد سمير

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وعاد فيوتشر بالنتيجة أمام سيراميكا كليوباترا وحقق فوزا ثمينا ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وقال سعد سمير عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "حققنا فوزا مهما للغاية، وأظهرنا سمات الفرق الكبيرة التي نتحدث عنها داخل النادي".

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وأضاف "تجرعنا هدفا ثم تعادلنا ثم تلقينا هدفا من جديد وبالأخير فزنا، أشكر اللاعبين على المجهود الذي قدم اليوم".

وتابع "لا زلنا في البداية وأمامنا مشوار طويل ولدينا الكثير من الغيابات بسبب الإصابة ومن حسن حظنا أن الوافدين الجدد بدأوا بالانسجام".

وأتم "نحن لدينا هدف واضح ومحدد وطموح كبير وهذا ما نسعى لتحقيقه الفترة المقبلة".

وسجل هدفي سيراميكا ميدو جابر في الدقيقة الأولى وجون إيبوكا في الدقيقة 45+2، فيما سجل ثلاثية فيوتشر جوزيف نجويم في الدقيقة 27 ومحمد رضا بوبو في الدقيقة 46 وعمر كمال في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد فيوتشر إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن الزمالك حامل اللقب الذي تراجع للمركز الثالث، و4 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 15 نقطة في المركز الثامن.

فيوتشر الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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