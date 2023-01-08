سجل هدفا.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ولفرهامبتون
الأحد، 08 يناير 2023 - 00:41
كتب : FilGoal
شارك محمد صلاح نجم ليفربول ضد ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 53.
بينما سجل جونسالو جيديش وهوانج هي تشان هدفي الذئاب في الدقيقتين 26 و67.
وسجل داروين نونيز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 45.
التعادل يعني احتكام الفريقين لجولة الإعادة، لتحديد المتأهل منهما إلى دور الـ 32.
ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون؟
دقائق اللعب: 85
الأهداف: 1
التسديدات على المرمى: 1 من 2
المراوغات الناجحة: 0 من 4
لمسات الكرة: 46
التمريرات الصحيحة: 22 من 27
دقة التمرير: 81%
التمريرات المفتاحية: 2
الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 1
الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 9
الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1
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