سجل هدفا.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ولفرهامبتون

الأحد، 08 يناير 2023 - 00:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح

شارك محمد صلاح نجم ليفربول ضد ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 53.

بينما سجل جونسالو جيديش وهوانج هي تشان هدفي الذئاب في الدقيقتين 26 و67.

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وسجل داروين نونيز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 45.

التعادل يعني احتكام الفريقين لجولة الإعادة، لتحديد المتأهل منهما إلى دور الـ 32.

ماذا قدم صلاح أمام ولفرهامبتون؟

دقائق اللعب: 85

الأهداف: 1

التسديدات على المرمى: 1 من 2

المراوغات الناجحة: 0 من 4

لمسات الكرة: 46

التمريرات الصحيحة: 22 من 27

دقة التمرير: 81%

التمريرات المفتاحية: 2

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 9

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي محمد صلاح
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