التشكيل - ثلاثي في هجوم سيراميكا.. ومروان محسن يقود فيوتشر

السبت، 07 يناير 2023 - 19:00

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - محمد بسام

يقود الثنائي مروان محسن والحاج باري تشكيل فيوتشر لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع : باسم علي - سعد سمير - محمود مرعي - جوزيف جوناثان

خط الوسط : مهند لاشين - محمد رضا - عمر كمال عبد الواحد - عبد الكبير الوادي

خط الهجوم : الحاجي باري - مروان محسن

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: عبد الرحمن موسى - رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد شكري

الوسط: عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا - محمد إبراهيم

الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع برصيد 15 نقطة في ترتيب الدوري المصري فيما يأتي فيوتشر في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

سيراميكا
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