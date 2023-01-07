بابافاسيليو: المحلة تفكك بسبب الأزمات.. واستمراري لن يكون مفيدا في هذه الحالة

السبت، 07 يناير 2023 - 17:25

كتب : FilGoal

نيكوديموس بابافاسيليو - بيراميدز وغزل المحلة

عبر نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة عن شعوره بالاحباط بسبب ما يمر به فريقه في الدوري.

وخسر غزل المحلة أمام بيراميدز برباعية دون رد في الجولة 12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال بابافاسيليو عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفريق الذي أبهر مصر منذ بداية الدوري وكنا حديث الوسط الكروي يتفكك الآن بسبب مشاكل كبيرة في النادي".

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وأضاف "لدينا أزمة مالية ولا يحصل اللاعبين على مستحقاتهم المالية والتركيز بالكامل أصبح بعيدا عن كرة القدم".

المدرب القبرصي واصل "خسرنا مباراة جديدة في الدوري لأسباب غير كروية تماما وأنا أشعر بالقلق ما يحدث لـ غزل المحلة".

وأفصح "حاولت عقد جلسة مع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي لكنها قررت تأجيل الجلسة إلى غدا الأحد وسوف أذهب إلى الجلسة وإذا لم أحصل على ضمانات لصرف مستحقات اللاعبين وعودة الاستقرار للفريق وقتها وجودي مع غزل المحلة لن يكون مفيدا".

وأتم تصريحاته "أريد أن أتواجد مع فريق به مناخ صحي يساعد على النجاح وليس فريقا به الكثير من الأزمات".

وبعد الخسارة تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 18 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري.

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