ذا أثليتك: روبرتو مارتينيز توصل إلى اتفاق شفهي لتدريب البرتغال.. وموعد الإعلان الرسمي

توصل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز إلى اتفاق شفهي لتولي تدريب منتخب البرتغال.

ورحل مارتينيز عن تدريب منتخب بلجيكا عقب الخروج من كأس العالم 2022 بقطر.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" فإن مارتينيز توصل إلى اتفاق شفهي لتدريب منتخب البرتغال خلفا لفيرناندو سانتوس .

وأوضحت التقارير أن من المنتظر الإعلان رسميا عن تولي مارتينيز مهمة تدريب البرتغال خلال الأسبوع المقبل.

وأعلن الاتحاد البرتغالي رحيل فيرناندو سانتوس عن منصبه عقب الخسارة من المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

يأتي ذلك رغم استمرار تعاقد سانتوس حتى يورو 2024.

وقاد سانتوس منتخب البرتغال خلال 8 سنوات ونجح في الفوز بلقب اليورو للمرة الأولى في التاريخ في سنة 2016، كما توج بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2019. (طالع التفاصيل)

في المقابل رحل مارتينيز عقب وداع كأس العالم 2022 من دور المجموعات بعد 6 سنوات على رأس الإدارة الفنية لمنتخب بلجيكا.

وغادر منتخب بلجيكا بـ 4 نقاط، جمعها من الفوز على كندا 1-0 والتعادل مع كرواتيا سلبيا في الجولة الأخيرة.

مارتينيز صرح بعد مباراة كرواتيا مطلع ديسمبر الماضي: "كانت هذه مباراتي الأخيرة. إنها عاطفية كما يمكنكم التخيل".

وأضاف "الفوز بالمباريات في كأس العالم ليس سهلا. لم نكن أنفسنا أمام كندا وكنا نستحق الخسارة أمام المغرب".

فيما قال الاتحاد البلجيكي "روبرتو مارتينيز أعلن توقفه عن تدريب منتخب بلجيكا. القرار تم اتخاذه قبل البطولة".

وتولى مارتينيز قيادة بلجيكا في صيف 2016، ونجح في قيادة المنتخب إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، الذي أنهاه بالمركز الثالث.