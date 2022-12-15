نهاية الرحلة.. سانتوس يرحل عن تدريب البرتغال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن رحيل فيرناندو سانتوس من منصبه كمدير فني لمنتخب البرتغال.

جاء ذلك ليؤكد كل ما تردد من الصحف البرتغالية عن رحيل المدرب.

ونشر الاتحاد البرتغالي عبر تويتر مقطعا وداعيا لـ فيرناندو سانتوس بعنوان: إرث تاريخي.. شكرا على كل شيء أيها المدرب.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية في تقرير لها اليوم الخميس أن سانتوس ترك المنتخب البرتغالي بالفعل لينهي حقبة استمرت لثماني سنوات.

يأتي ذلك رغم استمرار تعاقد سانتوس حتى يورو 2024.

وخلال تلك السنوات الثمانية قاد سانتوس منتخب البرتغال للفوز بلقب اليورو للمرة الأولى في التاريخ في سنة 2016، كما توج بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2019.

على الجانب الآخر أوضحت "ريكورد" أن الهدف الأول لفيرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم هو جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي.

ويأتي نبأ رحيل سانتوس عن منصبه بعد يومين من تأكيد صحيفة "أبولا" البرتغالية أنه أصبح قريبا من فسخ التعاقد بعد الإقصاء من كأس العالم 2022.

وودع منتخب البرتغال المونديال من ربع النهائي بالهزيمة من المغرب بهدف دون رد.

جاء ذلك بعد تصدره للمجموعة الثامنة بانتصارين على غانا وأوروجواي وخسارة أمام كوريا الجنوبية، ثم انتصار ساحق على سويسرا في دور الـ 16 بنتيجة 6-1.