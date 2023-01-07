الصفقة الثالثة.. تشيلسي يضم ديفيد فوفانا
السبت، 07 يناير 2023 - 15:39
كتب : FilGoal
أتم تشيلسي صفقته الثالثة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية بضمه للمهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا من مولدي النرويجي.
ديفيد فوفانا
النادي : تشيلسي
ووقع اللاعب صاحب الـ20 عاما على عقد يربطه بالنادي اللندني حتى عام 2029 مع إمكانية مده لعام آخر.
وقال فوفانا لموقع تشيلسي الرسمي: "مرحبا بجماهير تشيلسي، لقد وصلت وأنا سعيد بالتوقيع مع نادي أحلامي، أراكم قريبا في الملعب".
وسجل اللاعب الإيفواري 34 هدفا في 65 مباراة مع مولدي بعد انتقاله إليه السنة الماضية من أكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية.
وللاعب الإيفواري مشاركتين دوليتين مع منتخب بلاده كانتا ضد بوروندي وبوركينا فاسو في لقاءات ودية.
وأصبح فوفانا ثالث صفقات تشيلسي الشتوية بعد كل من بينوا بادياشيل وأندريه سانتوس من موناكو وفاسكو دي جاما.
نرشح لكم
"ستعود أقوى".. تشيلسي يعلن خضوع ميندي لعملية جراحية تشكيل مانشستر يونايتد - عودة دالوت.. راشفورد يقود الهجوم أمام إيفرتون مؤتمر كلوب: مشاهدة جاكبو متعة للعين.. وهذه مدة غياب فان دايك مانشستر يونايتد يضم جاك بوتلاند استغل تعثر أرسنال جيدا.. سيتي يهزم تشيلسي المصاب انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (1) مانشستر سيتي.. انتصار كتيبة جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي – فودين وبيرناردو سيلفا أساسيان ضد تشيلسي تشكيل تشيلسي – سترلينج أساسي ضد سيتي.. وهافيرتز مهاجم وتواجد زياش