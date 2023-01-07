الصفقة الثالثة.. تشيلسي يضم ديفيد فوفانا

السبت، 07 يناير 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

ديفيد فوفانا - تشيلسي

أتم تشيلسي صفقته الثالثة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية بضمه للمهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا من مولدي النرويجي.

ووقع اللاعب صاحب الـ20 عاما على عقد يربطه بالنادي اللندني حتى عام 2029 مع إمكانية مده لعام آخر.

وقال فوفانا لموقع تشيلسي الرسمي: "مرحبا بجماهير تشيلسي، لقد وصلت وأنا سعيد بالتوقيع مع نادي أحلامي، أراكم قريبا في الملعب".

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وسجل اللاعب الإيفواري 34 هدفا في 65 مباراة مع مولدي بعد انتقاله إليه السنة الماضية من أكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية.

وللاعب الإيفواري مشاركتين دوليتين مع منتخب بلاده كانتا ضد بوروندي وبوركينا فاسو في لقاءات ودية.

وأصبح فوفانا ثالث صفقات تشيلسي الشتوية بعد كل من بينوا بادياشيل وأندريه سانتوس من موناكو وفاسكو دي جاما.

ديفيد فوفانا تشيلسي مولدي
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