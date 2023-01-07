"ستعود أقوى".. تشيلسي يعلن خضوع ميندي لعملية جراحية

السبت، 07 يناير 2023 - 14:15

كتب : FilGoal

إدوارد ميندي حارس السنغال أمام هولندا

خضع السنغالي إدواردو ميندي حارس مرمى نادي تشيلسي لعملية جراحية دون تحديد مدة غيابه.

وعاد ميندي لصفوف البلوز عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مناسفات كأس العالم 2022.

وأعلن تشيلسي خضوع إدوارد ميندي لعملية جراحية في إصبع اليد بعدما تعرض للإصابة في تدريبات الفريق هذا الأسبوع.

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وكتب البلوز: "خضع إدوارد ميندي لعملية جراحية في إصبع اليد بعدما تعرض للإصابة في تدريبات الفريق هذا الأسبوع.. ستعود أقوى".

وخاض ميندي البالغ 30 عاما 9 مباريات فقط الموسم الحالي بقميص البلوز.

وحجز كيبا أريزابالاجا المقعد الأساسي في ستامفورد بريدج منذ قدوم جراهام بوتر في مقعد المدير الفني.

وكان ميلان الإيطالي قد ابدى اهتماما بضم ميندي من تشيلسي، لكن تظل إمكانية حدوث الصفقة معقدة.

وبحسب جانليوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي الإيطالية فإن ميلان يضع السنغالي كحل قصير الأمد في ظل غياب حارسه الفرنسي مايك ماينيان.

وأشار إلى أن تفكير ميلان في طريقة ضم الحارس تزيد من صعوبة انضمامه، إذ يأمل في ضمه معارا رغم تواجده كحارس ثاني للبلوز.

ميندي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في الكاميرون كما قاد تشيلسي للفوز بدوري أبطال أوروبا.

إدوارد ميندي تشيلسي
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