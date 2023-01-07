تشكيل بيراميدز – السعيد ورمضان وفخر الدين بوسف أساسيون في اختيارات باتشيكو الأولى
السبت، 07 يناير 2023 - 13:41
كتب : هاني العوضي
أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لملاقاة غزل المحلة اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري المصري.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي
خط الوسط: مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - وليد الكرتي
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - أسامة جلال - إسلام عيسى - كريم حافظ - إبراهيم عادل - عبد الله مجدي - هشام محمد - فخري لاكاي - محمود وادي
وتقام المباراة في ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب بـ20 نقطة.
فيما يأتي المحلة خامسا بـ18 نقطة.
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