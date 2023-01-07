تشكيل بيراميدز – السعيد ورمضان وفخر الدين بوسف أساسيون في اختيارات باتشيكو الأولى

السبت، 07 يناير 2023 - 13:41

كتب : هاني العوضي

باتشيكو يتولى تدريب بيراميدز

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لملاقاة غزل المحلة اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - إسلام عيسى - كريم حافظ - إبراهيم عادل - عبد الله مجدي - هشام محمد - فخري لاكاي - محمود وادي

وتقام المباراة في ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب بـ20 نقطة.

فيما يأتي المحلة خامسا بـ18 نقطة.

بيراميدز باتشيكو غزل المحلة الدوري المصري
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