"حفاظا على مكانة وأهمية البطولة".. منتخب الكويت مستمر في خليجي 25

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم استمرار منتخب بلاده في المشاركة بمنافسات النسخة الـ25 من منافسات كأس الخليج رغم استيائه من تنظيم حفل الافتتاح.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات كأس الخليج "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

وأعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان رسمي عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة (العراق).

وأضاف "حفاظا على مكانة وأهمية البطولة ودعما للأشقاء، فإن منتخب الكويت سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة مع تأكديات الجانب العراقي

بتوافر كافة سيل الأمن والسلامة".

وجاء البيان كاملا كالتالي:

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اعتذار عراقي

وتقدم عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم باعتذار للوفد الكويتي بسبب الصعوبات التي واجهها في دخول الملعب المعروف بـ "جذع النخلة".

وقال درجال لوسائل الإعلام العراقية: "ما حدث من أمور تنظيمية دفعت الوفد الكويتي للمغادرة لن يؤثر على متانة العلاقلت مع الكويت".

وشهد استاد البصرة الدولي أمس الجمعة حفل افتتاح بطولة "خليجي 25" وسط حضور جماهيري غفير بلغ نحو 60 ألف متفرج.

وتعادل العراق ضد منتخب سلطنة عمان سلبيا بدون أهداف، فيما فاز السعودية على اليمن بهدفين دون رد ضمن اليوم الأول من المسابقة.