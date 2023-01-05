إلى العراق بعد 40 عاما.. كل ما تريد معرفته عن خليجي 25

40 عاما كانت كافية لعودة العراق إلى استضافة منافسات بطولة كأس الخليج العربي.

24 ساعة فقط تفصلنا عن انطلاق منافسات النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج العربي.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري بعد 40 عاما من استضافة نسخة عام 1979.

وتبحث 8 منتخبات خليجية عن الحصول على اللقب رقم 25 في تاريخ المسابقة.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن خليجي 25

المجموعات

قُسمت 8 منتخبات خليجية ستشارك في بطولة كأس الخليج 25 إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات: العراق (المستضيف) والسعودية وسلطنة عمان واليمن.

في المقابل تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين (حامل اللقب) وقطر الكويت والإمارات.

جدول المباريات

دور المجموعات

تنطلق مباريات كأس الخليج يوم الجمعة بمواجهة العراق صاحب الأرض ضد سلطنة عمان على استاد البصرة الدولي في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخب السعودية ضد منتخب اليمن في تمام الساعة 8:45 مساء على استاد البصرة الدولي.

ويواجه منتخب سلطنة عمان نظيره اليمني يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 3:15 عصرا على استاد البصرة الدولي ضمن الجولة الثانية.

ويلعب منتخب السعودية ضد العراق في تمام الساعة 6:15 مساء على استاد البصرة الدولي.

ويواجه العراق نظيره اليمني على استاد البصرة الدولي وتلعب السعودية ضد سلطنة عمان على ملعب الميناء الأولمبي في توقيت واحد الساعة 5:00 مساء.

المجموعة الثانية

تنطلق مواجهات المجموعة الثانية يوم السبت المقبل بمباراة البحرين ضد الإمارات على ملعب الميناء الأولمبي في تمام الساعة 3:15 عصرا.

ويلعب منتخب الكويت ضد قطر على الملعب ذاته في تمام الساعة 6:15 مساء.

وفي الجولة الثانية يواجه منتخب الإمارات نظيره الكويتي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 3:15 عصرا على ملعب الميناء الأولمبي.

بينما يلعب منتخب قطر ضد البحرين على ملعب الميناء الأولمبي في تمام الساعة 6:15 مساء.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الجمعة 13 يناير بمواجهتي البحرين ضد الكويت على استاد البصرة الدولي وقطر أمام الإمارات على ملعب الميناء الأولمبي في تمام الساعة 5:00 مساء.

نصف النهائي

وتقام مباراتي نصف نهائي كأس الخليج 25 يوم الإثنين الموافق 16 يناير.

ويلعب متصدر المجموعة الاولى ضد وصيف المجموعة الثانية في تمام الساعة 3:15 عصرا.

فيما يلعب متصدر المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى في تمام الساعة 7:15 مساء.

النهائي

يستضيف استاد البصرة الدولي نهائي بطولة كأس الخليج 25 يوم الخميس 19 يناير في تمام الساعة 6:00 مساء.

القنوات الناقلة

تنقل عدد من القنوات العربية فعاليات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 بالعراق.

ويمكنك متابعة مباريات خليجي 25 على بي إن سبورتس المفتوحة والكأس وعمان الرياضية والرابعة الرياضية العراقية.

ملاعب البطولة

خصصت العراق ملعبين لاستضافة منافسات النسخة الـ25 من مسابقة كأس الخليج

ويعد استاد مدينة البصرة الرياضية ويتسع لـ60 ألف متفرج بتصميم معماري رائع هو الملعب الرئيسي للبطولة.

ويضم استاد مدينة البصرة ملعب فرعي يتسع لـ10 آلاف متفرج وأربعة ملاعب تدريب.

ويستضيف استاد البصرة المباراة الافتتاحية بين العراق وسلطنة عمان يوم الجمعة المقبلة.

كما تُقام البطولة على ملعب الميناء الدولي وهو من الملاعب الجديدة التي ستكون مباريات "خليجي 25" أولى البطولات التي يحتضنها، ويتسع لأكثر من 30 ألف متفرج.

عودة الحياة بعد 40 عاما

يستضيف العراق منافسات كأس الخليج بعد غياب 40 عاما من آخر نسخة أقيمت على أراضيه.

وتقام بطولة كأس الخليج للمرة الثانية في التاريخ بعد غياب 40 عاما، حيث استضافت بغداد العاصمة العراقية بطولة عام 1979 التي حصل علي لقبها المنتخب العراقي.

العراق عاني لسنوات من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحظر استضافته للفاعليات الرياضية الكبيرة بسبب المخاوف الأمنية.

وكان من المقرر أن تقوم نسخة كأس الخليج 2014 في العراق ولكن تم نقلها إلى السعودية لأسباب أمنية أيضا والآن ستقام البطولة على أراضيه ولكن الأمر يكن سهلا.

في ديسمبر 2021، كشف جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أن الاتحاد الكويتي طلب بأن يكون الدولة البديلة في حال أن العراق لم يستطع أن يلبي طلبات شروط الاستضافة لبطولة خليجي 25 المقرر لها في يناير 2023.

وقتها قال عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي إنه تم توفير جميع متطلبات استضافة خليجي 25 من ملاعب وفنادق وتبقت بعض التفاصيل الصغيرة التي سيتم حسمها في الفترة المقبلة وقبل الموعد النهائي المقرر بتاريخ 30 يونيو للإيفاء بالمتطلبات الخاصة بالبطولة.

وأوضح درجال "نحن ننتظر رفع الحظر عن إقامة المباريات بملاعب العراق بداية 2022 لتعود الكرة العراقية إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف "البطولة مقررة أساسا ان تقام في العراق خلال شهر يناير من سنة 2023، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع السابق أن يتم الانتهاء من جميع المتطلبات الخاصة بالاستضافة قبل 30 يونيو 2022، وفي حال عدم حدوث ذلك ستنتقل البطولة إلى للدولة البديلة، مشددا إن كل الأمور تسير بشكل إيجابي وكل الأشقاء يدعمون العراق بأحقيتها بتنظيم البطولة".

لكن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج أكد أحقية مدينة البصرة العراقية باستضافة بطولة خليجي 25 وحسم الجدل في 30 يونيو 2022.

وجاء بيان اتحاد كأس الخليج كالتالي:

منافسات خليجي 25 تأجلت إلى يناير 2023 بعدما كان من المقرر إقامة البطولة في الفترة بين ديسمبر 2021 ويناير 2022 في العراق.

وأشار المكتب التنفيذي وقتها إلى أن تأجيل خليجي 25 يأتي بسبب تزامن البطولة مع بطولات منها تصفيات كأس العالم.

وتقام بطولة خليجي بين دول الخليج العربي وكانت البحرين قد حصدت لقب النسخة الأخيرة بالفوز على السعودية بهدف دون رد في 2019.

بعد كل هذه الأحداث.. هل تنجح في تنظيم كأس الخليج 25؟