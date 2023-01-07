عضو إدارة سموحة: وقفنا ضد تعاقد فرج عامر مع الشعباني.. ووافقنا على الصفقات وآخرها الشيخ

السبت، 07 يناير 2023 - 01:14

كتب : FilGoal

معين الشعباني

كشف أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادي سموحة عن حقيقة مفاوضات ناديه مع التونسي معين الشعباني لتولي تدريب الفريق خلفا لطارق العشري.

ويتولى طارق العشري تدريب سموحة منذ انطلاق الموسم الجاري.

وقال عجلان عبر فيسبوك: "ليس صحيح رفض أي عضو للمجلس أي خطة للإصلاح أو لخدمة النادي ونسعى جاهدين كمجلس إدارة كيان كبير أن نقوم بدورنا كاملا لخدمة هذا الكيان".

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"من منطلق احترامنا لرئيس المجلس (فرج عامر) وهيبته لم نعترض على كل قراراته وتعاقداته التي أبرمها مع رئيس النادي الأهلي بدون تواجدنا كمجلس في هذا اللقاء، واكتفينا بتأكيد المدير الفني على موافقته علي هذه التعاقدات رغم العودة لملف الإعارات التي كنا نري أنها حلول مؤقتة وليست علاج سليم لنهضة الفريق إلا أننا جنبنا ذلك في هذا الموقف تأكيدا علي احترام رئيس المجلس وقراراته مع رؤساء المجالس الأخرى".

وانتقل زياد طارق وحسام حسن من الأهلي إلى سموحة على سبيل الإعارة، فيما انتقل خالد عبد الفتاح إلى الأهلي من سموحة على سبيل الإعارة أيضا.

معين الشعباني

وتحدث عضو مجلس إدارة سموحة عن التونسي معين الشعباني وكتب "ما تم رفضه فقط هو ما اتجه له رئيس النادي علي خلاف ما أعلن بتأكيد الثقة في المدرب الحالي (طارق العشري) وسعيه للتعاقد مع التونسي معين الشعباني نظير مبلغ يزيد عن ٢٥ ألف دولار أي ما يعادل 650 ألف جنيه مصري شهريا خلاف الضرائب والسكن والانتقالات في حين أن مدربنا المصري راتبه الصافي حاليا هو 320 ألف جنيه مصري، ولكننا وجدنا أن البديل المعروض ليس أفضل من الموجود. وجاء الرفض تأكيدا على ديمقراطية المجلس وإعلاء مصلحة النادي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة للبلد وفي ظل سياسة الترشيد التي اقرها مجلس الادارة بالكامل لتشمل كل الألعاب. وأكبر دليل على أننا لا نقف ضد مصلحة النادي أو دعم فريق الكرة، تمت الموافقة على جميع الصفقات التي أبرمها رئيس النادي وأخرها منذ ساعات صفقة اللاعب أحمد الشيخ ".

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تعاقده مع أحمد الشيخ نجم غزل المحلة.

جاء ذلك اعتبارا من بداية الموسم المقبل 2023-2024، في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

سموحة فرج عامر معين الشعباني
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