انتقال حر.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع أحمد الشيخ هداف الدوري

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تعاقده مع أحمد الشيخ نجم غزل المحلة.

جاء ذلك اعتبارا من بداية الموسم المقبل 2023-2024، في صفقة انتقال حر.

ونشر عامر عبر فيسبوك صورة من الخطاب الذي أرسله أحمد سعيد المدير التنفيذي لنادي سموحة إلى عمر رياض المدير التنفيذي لنادي غزل المحلة.

وجاء الخطاب ليخطر المحلة بالتوقيع مع اللاعب رسميا، حيث يحق له التوقيع لأي ناد مجانا في الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

وجاء في نص الخطاب:

"يرجى التكرم بالعلم بأنه تم توقيع تعاقد مع اللاعب أحمد محمد محمد الشيخ، والذي ينتهي عقده مع ناديكم الموقر بنهاية الموسم الجاري، من أجل الانتقال إلى نادي سموحة بداية من الموسم المقبل".

ويحتل أحمد الشيخ صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف.

وتعاقد سموحة مع حسام حسن وزياد طارق من الأهلي على سبيل الإعارة.

فيما خرج من صفوفه خالد عبد الفتاح على سبيل الإعارة أيضا إلى الأهلي.